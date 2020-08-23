الأحد 23 أغسطس 2020 21:13
فيديو مؤثر: طفلة سوريا تستجدي حذاء.. "بس بدي كندرة"
نشر الصحفي السوري عبد العزيز قسطا عبر حسابه على فيسبوك مقطع فيديو لطفلة سورية نازحة تسكن في أحد مخيمات شمال سوريا، وهي تستجدي إحدى المنظمات الإنسانية لشراء حذاء لها.
ودار نقاش بين الطفلة وأشخاص من المنظمة قالت لهم: بأن لا أحد يعطينا شيء ووجهت كلامها لشخص قالت له: "ليك يا عمي بس بدي اشتري كندرة ريح حالي".
ويعيش النازحون السوريون في أوضاع مزرية جراء الصراع الممتد في سوريا منذ عام 2011 والذي أودى بحياة مئات الآلاف وتشريد ملايين آخرين في داخل وخارج سوريا، فضلا عن تدمير البلد بأكمله تقريبا.
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند