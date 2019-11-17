الأحد 17 نوفمبر 2019 11:55
فيديو للممثل عادل إمام من خلف الكواليس يقطع شائعات وفاته
قطع المخرج المصري رامي إمام، الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة عن تدهور صحة والده الممثل المعروف عادل إمام (80 عامًا)، ونشر فيديو له من كواليس مسلسل جديد يقوم بتصويره.
فالنتينو
- رامي نشر تسجيلًا مصورًا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يظهر فيه جالسًا إلى جوار والده عادل إمام، في كواليس مسلسل "فالنتينو"، الجاري تصويره حاليًا.
- في أحدث ظهور له، بدا عادل إمام في الفيديو يستعد للتصوير ويذاكر دوره ويحفظه، قبل تأدية أحد مشاهد المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020. رامي ظهور والده بـ "المفاجأة".
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- كذلك انتشرت صورة لعادل إمام، وهو يمسك بورق سيناريو المسلسل لمراجعة أحد المشاهد التي يستعد لتصويرها.
- قريبًا، ينتهي عادل إمام، الذي يلقبه الجمهور بالزعيم، من تصوير مشاهده في المسلسل الذي يعود به للتنافس في الموسم الرمضاني القادم.
- ويجسد عادل إمام في "فالنتينو" شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية، ويواجه مشكلات وأزمات تتعرض لها مجموعته، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، في إطار اجتماعي تشويقي.
- يشارك إمام بطولة المسلسل الفنانون دلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني وهو من تأليف أيمن بهجت قمر.
الزعيم يقرأ مشهدا من «فالنتينو» داخل فيلته بعد شائعة وفاته.. صورة https://t.co/KzXR5Y4oeE pic.twitter.com/OhsbMcBEPC— fashionegy (@fashionegy1) November 15, 2019
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المصدر
الجزيرة مباشر
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