السبت 23 نوفمبر 2019 22:38
فيديو: لص "غبي" رصدته كاميرا أحد البنوك في مشهد مضحك
تبحث شرطة لويزيانا الأمريكية عن لص "غبي"، نفّذ عملية سطو مسلح داخل أحد البنوك، لكن عملية السرقة التي رصدتها كاميرات المراقبة أثارت ضحك المتابعين بعدما تعثر 3 مرات أثناء فراره.
واقعة طريفة
- في واقعة طريفة، رصدت كاميرات المراقبة عملية سرقة نفذها لص داخل أحد البنوك تحت تهديد السلاح على طريق ويليامسون واي في جنوب شريفبورت بلويزيانا الأمريكية.
- السارق سقط مرات عدة أثناء فراره، الأمر الذي أثار دهشة المتابعين، حيث وصفه بعضهم بالغبي والأخرق، وكانت الشرطة قد نشرت الفيديو على منصات التواصل وطالبت السكان محاولة التعرف عليه وإبلاغ الشرطة في حال العثور على معلومات.
- اللص الملثم ظهر مرتديًا ملابس سوداء وقبعة وقناعًا وقفازات صفراء، وطوله حوالي 6 أقدام، بينما التقطت كاميرات المراقبة تحركاته غير الموفقة خارج البنك.
- الشرطة ما زالت تبحث عن اللص، ويساعد مكتب التحقيقات الفدرالي في التحقيق، وتعتقد الشرطة أن المشتبه به ربما تورط في محاولة سرقة أخرى في اليوم ذاته.
المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام أمريكية