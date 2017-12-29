الجمعة 29 ديسمبر 2017 14:14
فيديو: لحظة الهجوم على كنيسة مارمينا بالقاهرة
رصدت كاميرا أحد السكان بجوار كنيسة "مارمينا" بحلوان جنوب القاهرة أولى مشاهد الهجوم على الكنيسة.
ويظهر الفيديو تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين اللذين قُتل أحدهما، فيما أُلقي القبض على مشتبه به آخر في وقت لاحق.
ويظهر المسلح الذي قتل فيما بعد في إحدى اللقطات وهو يتجول حاملا سلاحه، قبل أن يختفي ويلاحقه رجال الأمن بعد اختفائه.
كما تظهر جثة أحد رجال الأمن ملقاة على الأرض بجوار سور الكنيسة.
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة بمقتل 10 أشخاص بينهم شرطيان وإصابة 8 آخرين خلال الهجوم.
المصدر
الجزيرة مباشر