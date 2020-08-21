السودان
الجمعة 21 أغسطس 2020 19:31

شاهد: فيديو لتحرش جماعي بمغنية يثير استياء السودانيين

المغنية السودانية عشة الجبل
مواقع التواصل
أثار مقطع فيديو متداول لتحرش جماعي بمغنية سودانية استياء وسخط رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان.

ويظهر مقطع الفيديو تحرش العشرات من الشباب بالمغنية "عشة الجبل"، مما اضطر أحد الحضور لإطلاق النار في الهواء لتفريقهم.

وعبّر سودانيون على مواقع التواصل عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب المغنية، مطالبين بسن قوانين رادعة لمنع تكرار هذه الظاهرة ولمحاسبة المتحرشين، كما حذر ناشطون من ظاهرة التحرش الجماعي والتي قد تتكرر بصورة كبيرة في المناسبات العامة في حال مرور هذه الحادثة من دون محاسبة.

بينما رأت بعض الناشطات النسويات أن هذه الحادثة تظهر مدى تسلط مفهوم الذكورية في البلاد والتي تسعى إلى الهيمنة على المرأة ومحاولة فرض السيطرة عليها وسلبها حريتها عبر استخدام الاعتداء الجنسي كسلاح لنشر الذعر وخلق بيئة تشعر فيها بعدم الأمان، على حد تعبيرهم.

المصدر
خدمة سند

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