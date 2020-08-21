شاهد: فيديو لتحرش جماعي بمغنية يثير استياء السودانيين
ويظهر مقطع الفيديو تحرش العشرات من الشباب بالمغنية "عشة الجبل"، مما اضطر أحد الحضور لإطلاق النار في الهواء لتفريقهم.
وعبّر سودانيون على مواقع التواصل عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب المغنية، مطالبين بسن قوانين رادعة لمنع تكرار هذه الظاهرة ولمحاسبة المتحرشين، كما حذر ناشطون من ظاهرة التحرش الجماعي والتي قد تتكرر بصورة كبيرة في المناسبات العامة في حال مرور هذه الحادثة من دون محاسبة.
بينما رأت بعض الناشطات النسويات أن هذه الحادثة تظهر مدى تسلط مفهوم الذكورية في البلاد والتي تسعى إلى الهيمنة على المرأة ومحاولة فرض السيطرة عليها وسلبها حريتها عبر استخدام الاعتداء الجنسي كسلاح لنشر الذعر وخلق بيئة تشعر فيها بعدم الأمان، على حد تعبيرهم.
فيديو #عشه_الجبل— Nusayba | نُسيْبَةُ (@NusaAttia) August 20, 2020
الزول لما يشوف حاجه زي دي ببدأ بفكر هل دا نفس الشباب الكان حارس الناس ف القياده.. هل ديل نفس الجيل المات دفاعا عن قضيه... شباب الثوره والمتاريس.. والأهم من كدا... ياهم ديل رجال بلدي؟؟؟ 🙂🙂🙂
الموقف الحصل للفنانة #عشه_الجبل دا شي محزن لا— Moud (@MahmoudOox) August 20, 2020
يغتفر ابدا شي مخزي ومقرف .
بوريك انو رغم الوضع الصعب الماري بيهو السودان حاليا في وضع اسواء منو بكتيير !عدم الاخلاق والغوغائية والغريزة الحيوانية المسيطرة علي غالب الشعب وكيف انو التحرش في السودان مباح وما عندوا رادع ولا قانون
الحصل لعشة الجبل دا زي حملات التحرش والاغتصاب القاعدة تحصل في مصر خاصة في الأعياد والتجمعات الكبيرة ويمر مرور الكرام لا القانون بيحاسب عليه ولا حتى المارين في الشارع بيقدروا يتصدوا للأعداد الكبيرة دي ودا مؤشر خطير جداً لتمدد الابجيقات والمتحرشين والذكورية المتعفنة في المجتمع ..— Eiman (@Eimanonly) August 20, 2020
التحرش مرفوض تحت اي زريعة وباي دافع.كامل التضامن مع عشة الجبل وكل سيدة او شابة تعرضت للتحرش...#لست_وحدك#عشه_الجبل— namareg (@namaregabkr) August 20, 2020
تحرش جماعي بالمغنية عشة الجبل ... ناس المجتمع المحافظ حيكون ودهم يحليل النظام العام. دي ما مشكلة يصلحها بوليس دي مشكلة اصلاح مجتمع https://t.co/DDSOltYy66— ود البيه (@khalidalbaih) August 20, 2020
ما قدرت أتم فديو التحرش الجماعي علي عشة الجبل ، حاجة كعبة شديد الحصلت ليها ، أتمني تلقي دعم نفسي من وحدة مكافحة العنف ضد المرأة و دعم قانوني من الشرطة بمحاسبة الجناة @SMOI_2020 @MOLSD_Sudan— Mohammed Alomd’a (@Moh_alomda) August 20, 2020
زيادة التحرش العلني بالنساء بدل انه تطبيق القوانين ضعيف لدرجة المعتدي ما خايف من الكاميرات والعيون والشهود.#كلنا_عشة_الجبل— Amel Kahin (@AmelKahin) August 20, 2020
التحرش الحصل ل #عشة_الجبل ابداء ما ليهو دخل برغبة جنسية مكبوته ولا غيرو... دا وضع مجتمع ذكوري بيستبيح المراة وبيدي نفسو حق انتهاكا، قاعدة وسط رجال يعني جسدها مستباح تستاهل ينهشوها يتحرشوا بيها جنسيا وينتهكوها، القصة قصة معتقدات.— السارة (@Sara_Suliman_SD) August 20, 2020
من دون محاسبة وقوانين رادعة ضد التحرش ما حنمشي قدام pic.twitter.com/BdcWsZ1CnZ