فلسطين المحتلة
الاثنين 2 ديسمبر 2019 18:41

فيديو: طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يهتفون ضد الصهيونية

قاطع طلاب بالجامعة الأمريكية في القاهرة ندوة لسفيرين سابقين للولايات المتحدة في مقر الجامعة اليوم الإثنين بهتافات مناهضة للصهيونية.

ونشرت صفحة "ائتلاف حقوق الطلاب" بالجامعة الأمريكية مقطع فيديو لهتاف الطلاب ضد الصهيونية في مقر الجامعة بالتجمع الخامس.

ورفع الطلاب لافتات تحمل اسم فلسطين ومنددة بالصهيونية.

وكانت الندوة بعنوان "حديث غير رسمي بشأن العلاقات الأمريكية المصرية" بحضور السفير دانيال سي كورتزر، السفير الأمريكي السابق لدى مصر وإسرائيل، والسفير فرانك ويسنر، السفير الأمريكي السابق في مصر.

كان اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية قد أعلن على صفحته عن فاعليات بالتعاون مع "ائتلاف حقوق الطلاب" لدعم غزة لمدة أسبوع تشمل جمع تبرعات وأنشطة أخرى.

المصدر
الجزيرة مباشر
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إسرائيل

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