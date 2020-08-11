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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 22:47

فيديو طريف: مخرج أمريكي يعلم متابعيه التحدث باللهجة السودانية

المخرج الأمريكي بنتلي بروان
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نشر المخرج الأمريكي بنتلي بروان على حسابه عبر "تويتر" مقطع فيديو لتعليم متابعيه التحدث باللهجة السودانية بشكل طريف.

وذلك عبر معرفة أكثر الكلمات السودانية تداولا عند الحديث باللهجة السودانية حسب ما ذكر.

وعادة ما ينشر بروان مقاطع فيديو يتحدث فيها باللغة العربية أو اللهجة السودانية.

وبراون مخرج أمريكي ولد في دالاس وعاش طفولته في تشاد ومن ثم السودان وقد اشتهر بإجادته المطلقة للهجة السودانية في الكلام لدرجة غير متوقعة.

ويعتبر براون المخرج الأمريكي الوحيد الذي أخرج فيلمين عن السودان حازا على عدد من الجوائز العالمية والمحلية، حيث أنتج فيلماً بعنوان "فيصل حاجي غرب" الذي يُصوّر هجرة أسرة سودانية للإقامة بأمريكا ويحاول من خلاله شرح مشاكل الهجرة ومتاعبها.

وبدأ بنتلي تجربته مع الأفلام السينمائية ذات الطابع الوثائقي بدرجة أكبر، مبكراً منذ بواكير أيامه في تشاد، وقبل أن يذهب لدراسة العلوم السياسية في أتلانتا بالولايات المتحدة ومن ثم العودة شرقا، ليركز جهده في العمل السينمائي.

وكان أول عمل له عن الإيدز وكان ذلك في تشاد، وهناك له فيلم آخر باسم "الدبش جايي ورا" عن هجرة التشاديين إلى ليبيا.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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