فيديو صادم: رجل يضرب زوجته حتى الموت وسط الشارع أمام أعين المارة

وظهرت لقطات الحادثة في البداية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، أمس الأحد، وجرى تداولها ملايين المرات.

وذكرت وسائل الإعلام أن الواقعة حدثت بعد أن اصطدم الزوجان بمركبة وهما يستقلان دراجة كهربائية في مدينة تشاو جو، وقالت الشرطة في بيان إن المرأة قتلت صباح السبت وإن أجهزة الأمن العام تتحفظ على زوجها المشتبه به "وتجري تحقيقا كاملا في القضية".

A video of a man beating his wife to death on a busy street in #China has triggered outrage and raised questions about the prevalence of domestic violence in the country. https://t.co/baFtEv9Vtl pic.twitter.com/P18AJQ7BKj

Shanxi, yesterday - at least 4 people stand around as this man beats his wife. Nobody steps in to stop this 'marital conflict.' This is how it starts, but it ends up with the woman being stabbed & killed by her husband.



Many people looked on and filmed, yet nobody stopped him. pic.twitter.com/mzYRfJ6e2l