مصر
الخميس 2 يناير 2020 00:05

فيديو صادم: تحرش جماعي بفتاة في المنصورة في مصر

أثار فيديو صادم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يوثق لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء الاحتفالات برأس السنة في المنصورة، ردود فعل غاضبة.

ويظهر الفيديو الذي قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه جرى تصويره أمام محل شهير بوسط مدينة المنصورة وأمام بوابة الجامعة بدلتا مصر عمليات تحرش جماعي عنيف بفتاة.

وحاول مجموعة من الشباب إنقاذ الفتاة بوضعها داخل إحدى السيارات لحمايتها بعد أن تعالت صراختها مستغيثة.

 

 

 
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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مصر
تحرش جماعي
المنصورة
فتاة المنصورة

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