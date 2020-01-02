فيديو صادم: تحرش جماعي بفتاة في المنصورة في مصر
ويظهر الفيديو الذي قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه جرى تصويره أمام محل شهير بوسط مدينة المنصورة وأمام بوابة الجامعة بدلتا مصر عمليات تحرش جماعي عنيف بفتاة.
وحاول مجموعة من الشباب إنقاذ الفتاة بوضعها داخل إحدى السيارات لحمايتها بعد أن تعالت صراختها مستغيثة.
بالنسبة لفيديو فتاة المنصورة أحب أقول للي في الفيديو ان ابوجهل ليلة الهجرة النبوية لما راح وهو وقريش منتظرين الرسول لقتله واحد من اللي معاه قالوا نقتحم الدار ونقتله قام طلع سيفه وقاله ساضرب عنقك أتريد أن تنقلب القبائل علينا للتعدي على حرمة بيت محمد مع ان القبائل دي كانت ضد 👇— Ahmed Aboud 🅰️✋ (@Ahmedaboud21) January 1, 2020
امن وسلامه اولادك احد اسباب الخوف عليهم فى مصر ومشهد زى فتاة المنصورة يخلى كل اب وام يراجع نفسه— بنت سلطح بابا (@imyy38) January 1, 2020
ڤيديو فتاة المنصورة مرعب بشكل لا يُحتمل لما يبقى فوق ال٢٠٠ سعران بيتسابقوا على نهش بنت يبقى فى حاجه غلط— Yuyu 🇪🇬 (@YooyooShrief) January 1, 2020
لما الناس تقف تتفرج و تصور بدل ما تدخل و تمنع المصيبة يبقى فى حاجه غلط
عندنا أزمة رجوله و نخوه ف مصر بجد احنا ف كارثه عظمى #رعب
ياريت الفيديو يتسمى متحرشين المنصورة مش فتاة المنصورة لان المشكلة في المتحرشين مش البت— Heba Othman (@hebabebba) January 1, 2020