فيديو: شهيد وجريح برصاص مستوطن إسرائيلي في نابلس

قبل عدة أيام أوقف مستوطن جيبا لجهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، وأطلق النار في الهواء، قبل أن تصل قوات من جيش الاحتلال للمكان.