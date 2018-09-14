الجمعة 14 سبتمبر 2018 18:32
فيديو: شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة
استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، وجُرح 8 آخرون (الجمعة) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة من جهة الشرق وإسرائيل.
ما الذي حدث؟
- وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قالت في بيان، إن شابا مجهول الهوية، استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خانيونس (جنوب).
- الوزارة أعلنت في وقت سابق عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 14 عاما جراء إصابته برصاصة في رأسه، أطلقها جيش الاحتلال شرقي بلدة جباليا (شمالي قطاع غزة).
- الوزارة ذكرت أن 8 فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، أصيبوا جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي عليهم، في مواقع متفرقة من المنطقة الحدودية لقطاع غزة.
خلفية:
- الفلسطينيون توافدوا (الجمعة) نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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