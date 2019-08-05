الاثنين 5 أغسطس 2019 21:43
فيديو: شهود عيان يتحدثون بعد انفجار معهد الأورام بالقاهرة
أعلنت القاهرة، الإثنين، أن الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام، وسط العاصمة، مساء الأحد، وتسبب في سقوط 20 قتيلًا، "إرهابي"، بعد أن أرجعته في وقت سابق إلى "تصادم سيارات".
التفاصيل
- قالت الداخلية المصرية، في بيان لها، إن سيارة "كانت تحمل متفجرات" اصطدمت بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.
- أوضحت الوزارة أن "الفحص الفني أشار إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات، أدى حدوث التصادم إلى انفجارها".
- أشارت إلى أن "السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".
- أضافت أن السيارة المتسببة فى الحادث مبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية (شمال).
- قالت إن "حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها".
- تسبب الحادث في حريق أدى إلى إخلاء جزئي لمستشفى المعهد القومي للأورام، حسبما ذكرت وزارة الصحة.
- بعد وقت قصير من الانفجار، شوهدت سيارات مشتعلة بالشارع بينما حاول المارة جاهدين مساعدة المصابين.
- قال شاهد أُصيب في الواقعة يدعى علي جابر "العربية عمالة تولع قدامي والعربيات اللي ورا كلها عمالة تولع إحنا الحمد لله أقل خساير. الناس اللي ورا كلهم ماتوا. تلات أرباعهم أطفال".
- قالت ساكنة في حي المنيل القريب من الموقع، وتدعى سلوى، "صوت رزعة (ضربة قوية) قنبلة شديدة. مش عربيتين خبطوا في بعض أبدا. أكيد العربية دي فيها حاجة متلغمة".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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