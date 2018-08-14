فيديو: سيارة تدهس عددا من الأشخاص أمام البرلمان البريطاني

قالت الشرطة البريطانية إن عددًا من المارة أصيبوا عندما صدمت سيارة حواجز أمنية خارج البرلمان في لندن، الثلاثاء، وإنها تتعامل مع الحادث باعتباره "عملا إرهابيا".

وبثت هيئة الإذاعة البريطانية مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة تظهر لحظة دهس السيارة لعدد من راكبي الدراجات الهوائية قبل أن تصطدم بالحواجز الأمنية أمام مقر البرلمان.

وقالت خدمات الطوارئ إنه تم اعتقال السائق، بينما تجري شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم يتعرض أي من المصابين لإصابات خطيرة على ما يبدو وقالت الشرطة إنها تحاول معرفة ما حدث.

وقالت شرطة العاصمة لندن على تويتر "بينما نبقي على كل الاحتمالات تقود شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في حادث وستمنستر".

كانت الشرطة ذكرت في وقت سابق أنها ألقت القبض على سائق السيارة في موقع الحادثة التي وقعت في الساعة 0637 صباحا بتوقيت غرينتش.

وقال شاهد يدعى جيسون وليامز إن السيارة صدمت حاجزا عند زقاق يستخدم لدخول مبنى البرلمان بقوة. وأضاف أنه يعتقد أن الاصطدام كان متعمدا.

وأضاف للصحفيين "إنه حادث خطير جدا. كان هناك دخان يتصاعد من السيارة".

وأظهرت صور التقطها صحفي في محطة يورونيوز الشرطة وهي توجه أسلحتها نحو سيارة. كما أظهرت لقطة على مواقع التواصل الاجتماعي شخصا مكبل الأيدي يقتاده شرطيون مدججون بالسلاح بعيدا. وأظهرت لقطة أخرى راكب دراجة ملقى على الأرض.

وقال وليامز "شاهدت راكبي دراجات، راكبي دراجات مصابين. شاهدت نحو عشرة أشخاص مستلقين في الشارع لكني لم أشاهد أي متوفين".

وقالت خدمة الإسعاف في لندن إنها عالجت شخصين مصابين في مكان الحادثة وتم نقلهما إلى المستشفى. ويعتقد أن إصاباتهما ليست خطيرة.

وأغلقت السلطات محطة وستمنستر لقطارات الأنفاق القريبة من البرلمان وطوقت المبنى الذي لا يسمح حاليا لأي شخص بدخوله.

والبرلمان في حالة عطلة صيفية لذا لا يدخل معظم الأعضاء المبنى في الوقت الحالي. وتقضي رئيسة الوزراء تيريزا ماي عطلة خارج البلاد.

وتفرض بريطانيا ثاني أعلى مستوى للإنذار الأمني وهو ما يعني أن من المرجح جدا وقوع هجمات من قبل مسلحين.

وفي الأسبوع الماضي أقر شخص اعتنق الإسلام أنه كان يخطط لقتل أكثر من 100 شخص دهسا بقيادة شاحنة في شارع أكسفورد، أهم شارع للتسوق في العاصمة لندن.