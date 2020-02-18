السعودية
الثلاثاء 18 فبراير 2020 20:13

فيديو: سعودي يلتقي بابنه للمرة الأولى بعد اختطافه قبل 20 عاما

بعد اختطاف دام عشرين عاما، عاد الشاب السعودي "موسى" لوالده الحقيقي والذي لم يره طيلة حياته بعد اختطافه من مستشفى للولادة في الدمام بالمنطقة الشرقية في المملكة.

والتقى السعودي علي الخنيزي بابنه موسى المختطف منذ أكثر من 20 عامًا من داخل مستشفى الولادة بمحافظة الدمام.

وقالت الشرطة إنها اشتبهت مؤخرًا في سيدة تقدمت للحصول على أوراق رسمية لشابين تبين أنهما اختطفا وهما حديثي الولادة قبل أكثر من 20 عامًا وألقت الشرطة القبض عليها.

وأصدرت شرطة المنطقة الشرقية بياناً في وقت سابق، قالت فيه "اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية «DNA» علاقة الشابين ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام".

وأضافت شرطة الشرقية: أن " الطفل الأول العماري اختفى بتاريخ 24 / 04 / 1417 هـ، والثاني الخنيزي بتاريخ 08 / 04 / 1420 ه؛ حيث تم إيقافهما لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك".

المصدر
الجزيرة مباشر
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