الاثنين 17 فبراير 2020 21:05
فيديو حصري للجزيرة مباشر: مصر تبني جدارا عازلا على الحدود مع قطاع غزة
أظهرت لقطات تلفزيونية حصلت عليها الجزيرة مباشر بشكل حصري قيام السلطات المصرية ببناء جدار أمني عازل على الحدود مع قطاع غزة.
كانت تقارير إخبارية إسرائيلية أوردت خبر بناء مصر للجدار الأمني، وقالت القناة الإسرائيلية السابعة (خاصة) إن "مصر بدأت أواخر الشهر الماضي بتشييد جدار أمني جديد على حدودها مع قطاع غزة"
وأوضحت القناة أن الجدار شيد بامتداد كيلومترين من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبا وحتى معبر رفح البري شمالا، وذلك لمنع المسلحين من العبور إلى مصر عبر البر والأنفاق تحت الأرض.
المصدر
الجزيرة مباشر