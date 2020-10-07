الصراع في اليمن
الأربعاء 7 أكتوبر 2020 17:41

فيديو حصري: قوات مدعومة إماراتيا في اليمن تحاكم جنود الجيش

حصلت الجزيرة على صور لمحاكمة عقدها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا لعدد من الجنود في الجيش اليمني.

وقال الجنود إنهم تعرضوا للإخفاء والتعذيب في السجون التابعة للتحالف السعودي الإماراتي في بير أحمد بعدن منذ أكثر من عامين ونصف العام.

ونفى المخفيون العسكريون في سجون التحالف السعودي الإماراتي بعدن كافة التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الانتقالي المدعوم إماراتيا.

كما كشف العسكريون عن وفاة عدد من زملائهم في السجون في عدن بسبب  تعرضهم للتعذيب بإشراف قيادات عسكرية إماراتية.

وكانت مصادر قد قالت للجزيرة إن العسكريين في الجيش اليمني اعتقلوا عقب المواجهات مع الانتقالي في عدن في يناير/تشرين الثاني 2018.

 

المصدر
الجزيرة

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