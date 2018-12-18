فيديو: جدل في مصر بعد خطوبة طفلين عمرهما 15 عاما
- السبت الماضي، شهدت إحدى مدن محافظة كفر الشيخ حفل "خطوبة" الطفلين، وتداولت منصات التواصل، مقطع فيديو قصير لرقص القاصرين وسط بهجة من الحضور، وهو ما أثار ضجة لم تنته تداعياتها حتى اليوم.
- صبري عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل، (حكومي)، قال إنه فور تلقي بلاغ خطبة طفلي كفر الشيخ، وقع، والد الطفل، الإثنين، على إقرار بأنها مجرد خطوبة، وأنه لن يكون هناك زواج إلا ببلوغ الأطفال السن القانونية (18 عاما).
- عثمان أضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح اليوم"، بفضائية "dmc" المصرية، أن فكرة الخطوبة مرفوضة، وزواج الأطفال عادة مجتمعية خاطئة، وأن التوعية بذلك لن تتحقق إلا بقانون من البرلمان يجرم زواج الأطفال.
- عثمان أشار إلى أنه تم تقديم قانون لتجريم زواج الأطفال إلى مجلس النواب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، مطالبا بسرعة إصدار التشريع لردع هذا الزواج، في ظل عدم فاعلية التوعية.
- البرنامج استعرض تصريحات لأسرة الطفل تتحدث عن أن نجلها يحب الطفلة، ولا يجب الوقوف أم هذا الحب، خاصة وأنه يعمل ويتربح من عمله.
- المجلس القومي للطفولة والأمومة (حكومي) تدخل لوقف زواج الطفلين، بعد انتقادات واسعة من خطورة ذلك الزواج المبكر.
- عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، قالت إنه بعد رصد الواقعة، جرى توعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر، وتقرر وقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين السن القانونية للزواج (18 عامًا)، حتى يكون لديهما الوعي الكامل لتحمل المسؤولية في هذا الشأن.
- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالتعليقات على إعلان خطوبة الطفلين، وتنوعت التعليقات بين السخرية والانتقاد.
#كفر_الشيخ— Ibrahim said (@Ibrahim45588960) December 17, 2018
مواليد التسعينات بقى يروحوا ينتحروا 😂😂 pic.twitter.com/8ljsdZSdBz
#كفر_الشيخ— [̲̅ا̲̲̅̅ب̲̲̅̅ن̲̲̅̅ ̲̲̅̅ب̲̲̅̅و̲̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅شنكي💣💯 (@officialwifivip) December 17, 2018
خطوبه القاصران فارس و ندي اصحاب 15 سنه🤔
قولوله لما كنا في سنه كنا بنبعت جوبات 😂😂 وبنخاف لحد يقفشها pic.twitter.com/MYzmKHgCmy
#كفر_الشيخ اللى فضحانا ف كل حته 😂— Mahmoud Abdelaziz (@SkylineEdg) December 17, 2018
اقسم بالله اعرف شباب 35 مش لسه اتجوزوا 💔😣 pic.twitter.com/vWJtkKESAL
و دول هيخلفوا عيل عشان يربوه ولا عشان يلعب معاهم !!!— Ibrahim Talkhan (@ibrahimtalkhan) December 17, 2018
#كفر_الشيخ pic.twitter.com/aA1G1NeRpd
مدينة #دسوق شهدت أمس حفل خطوبة بين، فارس شريف الخادم، 15 سنة بالصف الثالث الإعدادى، وندى عبد البر، 15 سنة بالصف الثالث الإعدادى، ورد والد الطفل على المنتقدين قائلا: «والله اللي زعلان مننا يعمل زينا، خطبت لأبني بطريقة مشروعة معملناش حاجة غلط»#مصر #كفر_الشيخ pic.twitter.com/OuZxukW8L1— شبكة رصد (@RassdNewsN) December 18, 2018
#كفر_الشيخ يعني البت 14 سنه والولا 15 سنه واتخطبوا وانا 22 سنه وما اعرف الفرق بين الشبكه والمهر 😂😂😂طب ينفع كدا؟؟؟؟— EL_hgag (@ahmed_el_hgag) December 17, 2018
طب سؤال يعني هما متصربعين ع ايه هايموتوا يعني لو استنوا يكملوا ٢٠ سنة أو حتى ١٨، لا بجد كده كتيير يعني 😏🤐#كفر_الشيخ— Walaa Atallah (@WalaaAtallah1) December 17, 2018
تصدقوا إحنا شعب هايف #كفر_الشيخ من إستطاع منكم البأه فليتزوج .— tamer elhariry (@TamerHariry) December 17, 2018
بارك الله لكما
- الواقعة تأتي بعد أيام من صدور تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي) كشف أن عدد من هم دون سن الـ 18 عاما في مصر بلغ 39 مليون شخص، بينهم 117 ألفا متزوجون أو مطلقون.
- لا يُجرم القانون المصري أو يمنع زواج الأطفال، وإنما يحظر توثيقه لمن هم أقل من 18 عامًا، فيما تقر منظمة الصحة العالمية، خطورة زواج الأشخاص أقل من 18 عامًا، وتعتبره اتجارًا بالبشر وانتهاكًا لهم.