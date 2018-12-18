مصر
الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 21:02

فيديو: جدل في مصر بعد خطوبة طفلين عمرهما 15 عاما

أدت خطوبة طفلين لم يتجاوز عمرهما 15 عاما شمالي مصر، إلى نقاشات واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، في مقابل تعهدات أعلنتها هيئة حكومية بعدم السماح بزواجهما قبل 3 سنوات.
التفاصيل:
  • السبت الماضي، شهدت إحدى مدن محافظة كفر الشيخ حفل "خطوبة" الطفلين، وتداولت منصات التواصل، مقطع فيديو قصير لرقص القاصرين وسط بهجة من الحضور، وهو ما أثار ضجة لم تنته تداعياتها حتى اليوم.
  • صبري عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل، (حكومي)، قال إنه فور تلقي بلاغ خطبة طفلي كفر الشيخ، وقع، والد الطفل، الإثنين، على إقرار بأنها مجرد خطوبة، وأنه لن يكون هناك زواج إلا ببلوغ الأطفال السن القانونية (18 عاما).
  • عثمان أضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح اليوم"، بفضائية "dmc" المصرية، أن فكرة الخطوبة مرفوضة، وزواج الأطفال عادة مجتمعية خاطئة، وأن التوعية بذلك لن تتحقق إلا بقانون من البرلمان يجرم زواج الأطفال.
  • عثمان أشار إلى أنه تم تقديم قانون لتجريم زواج الأطفال إلى مجلس النواب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، مطالبا بسرعة إصدار التشريع لردع هذا الزواج، في ظل عدم فاعلية التوعية.
  • البرنامج استعرض تصريحات لأسرة الطفل تتحدث عن أن نجلها يحب الطفلة، ولا يجب الوقوف أم هذا الحب، خاصة وأنه يعمل ويتربح من عمله.
  • المجلس القومي للطفولة والأمومة (حكومي) تدخل لوقف زواج الطفلين، بعد انتقادات واسعة من خطورة ذلك الزواج المبكر.
  • عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، قالت إنه بعد رصد الواقعة، جرى توعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر، وتقرر وقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين السن القانونية للزواج (18 عامًا)، حتى يكون لديهما الوعي الكامل لتحمل المسؤولية في هذا الشأن.
  • اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالتعليقات على إعلان خطوبة الطفلين، وتنوعت التعليقات بين السخرية والانتقاد. 
خلفيات:
  • الواقعة تأتي بعد أيام من صدور تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي) كشف أن عدد من هم دون سن الـ 18 عاما في مصر بلغ 39 مليون شخص، بينهم 117 ألفا متزوجون أو مطلقون.
  • لا يُجرم القانون المصري أو يمنع زواج الأطفال، وإنما يحظر توثيقه لمن هم أقل من 18 عامًا، فيما تقر منظمة الصحة العالمية، خطورة زواج الأشخاص أقل من 18 عامًا، وتعتبره اتجارًا بالبشر وانتهاكًا لهم.
المصدر
الأناضول
مواقع التواصل الاجتماعي
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