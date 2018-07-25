غزة
الأربعاء 25 يوليو 2018 22:22

فيديو: ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة رابع بجروح خطيرة مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء خمسة مواقع رصد تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأول شرق مدينة غزة، والثاني وسط القطاع، والمواقع الثلاثة الأخرى على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له بموقع "تويتر"، إن الجيش يهاجم أهدافا لـ"حماس" ردا على "إطلاق مخربين النار على قوة عسكرية جنوب القطاع".

ويأتي قصف الاحتلال بعد خمسة أيام على بدء العمل بوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة بإطلاق النار ونقل إلى المستشفى.

وكانت حركة حماس أعلنت السبت عن وقف لإطلاق النار مع إسرائيل.     

وخلال الأسابيع القليلة الماضية أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسجيل نحو 20 حريقا يوميا تسببت بإحراق قرابة 3000 هكتار من الأراضي منذ الثلاثين من مارس آذار/ الماضي عبر طائرات ورقية وبالونات حارقة تطلق من القطاع.

واستشهد 153 فلسطينيا على الأقل برصاص الاحتلال منذ بدء التظاهرات الرافضة للحصار المفروض على قطاع غزة في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.

المصدر
وكالات
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