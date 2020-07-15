فيديو: توفيت زوجته بكورونا فقيده المستشفى في سريرها
وأثار الفيديو استهجانا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي رافضين الجهات المسؤولة بالمستشفى.
وأعرب المغردون عن صدمتهم من التصرف غير الإنساني مع رجل فقد زوجته وكبل مثل المجرمين قرب جثمانها.
وقال مغردون إن سبب تقييد المواطن العراقي هو لكمه أحد الأجهزة بالمستشفى بعد أن علم بخبر وفاة زوجته.
وطالب أعضاء في مجلس النواب وزير الداخلية عثمان الغانمي بالتحقيق في تقييد (محمد كريم فقي) والذي يعمل مدرسا في كركوك بسرير زوجته المتوفاة جراء إصابتها بفيروس كورونا.
فيديو من مستشفى #كركوك العام : قام الاطباء بتوجيه مدير صحة المحافظة بأعتقال المواطن محمد و وضع الاصفاد في يديه و ربطه الى سرير عليه جثة زوجته لمدة ٦ ساعات و التي توفيت بسبب قلة الاوكسجين.— مجتهد كركوك🇮🇶 (@MujtahidKIRKUK) July 14, 2020
و سبب التعذيب هو ان المواطن محمد فقد وعيه بعد الاهمال. وضرب احد الاجهزة العاطلة بوكس. pic.twitter.com/gswa10QzdH