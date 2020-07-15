فيروس كورونا
الأربعاء 15 يوليو 2020 19:11

فيديو: توفيت زوجته بكورونا فقيدته المستشفى في سريرها

تداول مغردون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تكبيل رجل بسرير زوجته المتوفية جراء إصابتها بفيروس كورونا داخل إحدى المستشفيات بمدينة كركوك، شمالي العراق.

وأثار الفيديو استهجانا كبيرا بين رودا مواقع التواصل الاجتماعي رافضين الجهات المسؤولة بالمستشفى.

وأعرب المغردون عن صدمتهم من التصرف غير الإنساني مع رجل فقد زوجته وكبل مثل المجرمين قرب جثمانها.

وقال مغردون إن سبب تقييد المواطن العراقي هو لكمه أحد الأجهزة بالمستشفى بعد أن علم بخبر وفاة زوجته.

وطالب أعضاء في مجلس النواب وزير الداخلية عثمان الغانمي بالتحقيق في تقييد (محمد كريم فقي) والذي يعمل مدرسا في كركوك بسرير زوجته المتوفية جراء إصابتها بفيروس كورونا.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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