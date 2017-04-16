الأحد 16 أبريل 2017 21:50
فيديو: تعرف على مواد التعديلات الدستورية الجديدة في تركيا
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن النتائج الأولية تظهر تقدم "نعم" في الاستفتاء على تعديل الدستور.
وصوت الناخبون الأتراك الأحد على استفتاء لتعديل دستور البلاد.
وقال رئيس الوزراء التركي في خطاب جماهيري إن حكومته عملت كثيرا من أجل إرساء الخيار الديمقراطي مضيفا :" الشعب لن يسمح أن تكون هناك وصاية من الخارج".
وكانت وكالة أنباء الأناضول قالت إن أكثر من 51 في المئة من الأصوات أيدت التعديلات الدستورية بعد فرز نحو 99 في المئة من مكاتب الاقتراع.
المصدر
الجزيرة مباشر
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