الخميس 20 ديسمبر 2018 15:26
فيديو: تجدد الاحتجاجات بالسودان وأنباء عن سقوط قتلى
أفادت وسائل إعلام سودانية ومواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، بسقوط قتلى في إطلاق قوات الأمن السودانية الرصاص على محتجين على الغلاء في السودان مع تجدد المظاهرات.
كما أوردت وسائل إعلام سودانية مقتل ثلاثة متظاهرين في ولاية القضارف -شرق السودان، حيث قتل مواطن واثنين من الطلاب بعدما أطلقت عليهم القوات الأمنية الرصاص الحي.
تجدد المظاهرات في السودان:
- دائرة المظاهرات في السودان اتسعت صباح الخميس، حيث تظاهر المئات في مدينة دنقلا شمال السودان، احتجاجا على ندرة السلع وغلاء الأسعار، كما خرج العشرات في سنار جنوب شرق الخرطوم والقضارف بشرق السودان.
- ناشطون وصحافيون في السودان قالوا إن مواطني مدينة بربر شمالي السودان تظاهروا، الخميس، احتجاجا على موجة الغلاء التي تضرب البلاد، وأن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي، ما أدى لمقتل شخص.
- الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين ضد غلاء رغيف الخبز في مدينة عطبرة شمال العاصمة الخرطوم، بعد ساعات من فرض السلطات حظر تجوال فيها.
- المدن السودانية تشهد منذ ثلاثة أسابيع شحاً في الخبز اضطُر المواطنين على الانتظار لساعات أمام المخابز، كما يشهد السودان أزمة في الوقود ونقص في السيولة.
- تظاهرة خرجت، أمس الأربعاء، في عطبرة التي تبعد 400 كيلومتر عن الخرطوم وأشعل خلالها المتظاهرون النار في مبنى "المؤتمر الوطني"، الحزب الحاكم في البلاد، وعلى إثر ذلك فرضت السلطات حظر التجوال من السادسة مساء بالتوقيت المحلي إلى السادسة صباحاً.
- البنك المركزي السوداني يعاني من نقص في العملات الأجنبية الأمر الذي جعله يخفض قيمة الجنيه السوداني خلال 2018 أربع مرات، في حين زادت السلطات المحلية سعر رغيف الخبز من جنيه إلى خمسة جنيهات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات