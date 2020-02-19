القدس المحتلة
الأربعاء 19 فبراير 2020 19:45

فيديو: الاحتلال يغلق مخبزا بالقدس ويعتقل صاحبه لتوزيعه الكعك على المصلين

بلدية الاحتلال أغلقت مخبز أبو سنينة بباب حطة في القدس المحتلة
أغلقت بلدية الاحتلال، مخبز أبو سنينة بباب حطة في القدس المحتلة، واعتقلت صاحبه، بعد إمهاله أسبوعًا لإجراء تصليحات.

وغرمت سلطات الاحتلال صاحب المخبز "ناصر أبو سنينة"، لتقديمه الكعك للمصلين في الأقصى مجانًا، وبدأت بفرض إجراءات تصليح وترميم بمدة زمنية قصيرة، بهدف التضييق عليه.

وتفرض سلطات الاحتلال، إجراءات عقابية تحت مزاعم السلامة والإصلاحات، بهدف التضييق على أهالي القدس المحتلة وأنشطتهم، وتمارس قيودًا مالية وزمنية لإنهاء أعمالهم وترحيلهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
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القدس المحتلة
فلسطين

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