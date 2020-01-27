فيديو: استغاثة طلاب مغاربة حوصروا في ووهان بسبب كورونا

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع فيديو لطلبة من المغرب في مدينة ووهان الصينية، يحثون السلطات المغربية على مساعدتهم بعد أن حوصروا بالمدينة حيث انطلق وباء كورونا.

وفرضت السلطات الصينية حجرًا صحيًا على المدينة وقررت منع السفر منها وإليها في محاولة لكبح انتشار فيروس "كورونا" الذي خرج من المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة وبلغت حصيلة وفياته حتى الآن 80 شخصا وأكثر من 2700 مصاب.

ونشرت مواقع إخبارية محلية فيديوهات الطلبة الذين يدرسون في جامعة "هوبي" للتكنولوجيا بـ"ووهان" وهم يعبرون عن معاناتهم جراء نفاذ الطعام وخوفهم من انتقال العدوى.

وظهر الطلبة في الفيديو وهم يضعون كمامات، وأشاروا إلى أن السفارة المغربية اكتفت بجمع أسمائهم.



وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأحد، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان، السبت، إنه "لم يتم تسجيل أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة حتى الآن".

برلماني يسائل وزير الصحة حول حماية المغاربة من فيروس كورونا بعد انتشار فيروس كورونا، في الصين والبلدان المجاورة، رفع البرلماني الدكتور محمد الشيخ بيد الله، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة حول حماية المواطنين المغاربة من الفيروس المنتشر بالصين والبلدان المجاورة لها.#المغرب pic.twitter.com/s5n3ZlECnT — حمزة القاسم (@hamza_alkasem) January 26, 2020

وأضافت: "اعتبارًا للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي العالمي، المتمثلة في تأكيد ظهور حالات في عدد من الدول، خاصة بأوربا، قرر المغرب تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية، للكشف المبكر عن أي حالة واردة، والحد من انتشار الفيروس بالبلاد".