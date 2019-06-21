الجمعة 21 يونيو 2019 08:33
فيديو: إيران وأمريكا تتبادلان نشر مقاطع لإسقاط الطائرة المسيرة
تبادلت إيران والولايات المتحدة نشر مقاطع فيديو ومقاطع توضيحية لمسار وإسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز.
التفاصيل:
- وكالة برس الإيرانية نشرت على صفحتها على تويتر مقطعا توضيحيا يظهر مسار الطائرة وهي تقلع من الإمارات ثم تطير بمحاذاة الساحل الإماراتي إلى أن تمر فوق مضيق هرمز ثم تمضي فوق خليج عمان قبل أن تعود أدراجها وتبدأ رحلة العودة.
- حسب المقطع، أسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة قبل نحو نصف ساعة من منتصف الليل بتوقيت غرينتش باستخدام نظام خورداد- 3 الصاروخي للدفاع الجوي.
- وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كتب على تويتر إنه تم انتشال أجزاء من الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها بلاده، والتي قال إنها أقلعت من الإمارات.
- ظريف: الطائرة أقلعت باستخدام تقنية التخفي وانتهكت المجال الجوي الإيراني. تم استهدافها.. قرب جبل مبارك.
- ظريف: لقد انتشلنا أجزاء من الطائرة الأمريكية العسكرية المسيرة في مياهنا الإقليمية حيث تم إسقاطها.
- ظريف نشر في التغريدة إحداثيات موقع استهداف الطائرة.
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سفير إيران بالأمم المتحدة قال في رسالة لمجلس الأمن: إن الطائرة الأمريكية المسيرة دخلت المجال الجوي الإيراني رغم التحذيرات المتكررة في انتهاك سافر للقانون الدولي.
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سفير إيران: طهران لا تسعى للحرب ولكن تحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات المناسبة ضد أي عمل عدائي ينتهك أراضيها.
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السفير الإيراني دعا المجتمع الدولي إلى مطالبة أمريكا بإنهاء إجراءاتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.
أمريكا ترد
- وزارة الدفاع الأمريكية نشرت مقطعا قالت إنه يظهر الدخان المتصاعد من الطائرة المسيرة بعد إسقاطها في خليج عمان.
- الجيش الأمريكي قال إن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.
- الجنرال جوزيف غواستيلا قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط وصف الحادث بأنه "هجوم خطير وتصعيدي غير مسؤول".
- غواستيلا قال إن "الحادث وقع في محيط ممرات جوية معترف بها قانونا بين دبي في الإمارات ومسقط بعمان معرضا المدنيين لخطر محتمل".
- غواستيلا أكد أن الطائرة المسيرة سقطت في المجال الجوي الدولي بعد استهدافها وأنها لم تنتهك المجال الجوي الإيراني "في أي وقت خلال مهمتها".
سفن هندية
- بعد إسقاط الطائرة، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها أرسلت سفينتين حربيتين إلى خليج عمان لضمان سلامة السفن التي ترفع العلم الهندي لدى مرورها من المنطقة.
- الوزارة أضافت في بيان أنها تنفذ أيضا عمليات مراقبة جوية للمنطقة.
- الخطوة الهندية تأتي أيضا بعد أسبوع من تعرض ناقلتين للنفط لهجمات في المنطقة.
المصدر
وكالات
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