الاثنين 27 أغسطس 2018 12:57
فيتنام تنعي جون ماكين: ساعد في تضميد الجراح
قال وزير خارجية فيتنام فام بينه مينه إن السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين كان "رمزا لجيله"، وساعد على "تضميد جراح الحرب" من خلال الدفع إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع فيتنام.
وكتب مينه في دفتر التعازي في السفارة الأمريكية في هانوي اليوم الإثنين: "بالنسبة لحكومة فيتنام وشعبها كان السيناتور مكين رمزا لجيله من أعضاء مجلس الشيوخ ولقدامى المحاربين في حرب فيتنام".
وأضاف: "كان هو من قاد مساعي تضميد جراح الحرب وتطبيع العلاقات والترويج لشراكة شاملة بين فيتنام والولايات المتحدة".
وتحول نصب تذكاري على ضفاف البحيرة التي أسر عندها مكين في الحرب إلى مزار لتقديم التعازي ولتأبين السيناتور الراحل منذ ورود نبأ وفاته لفيتنام صباح أمس الأحد. ووضع فيتناميون وأمريكيون زهورا وبخورا وأعلاما عند النصب.
معلومات أساسية:
- توفي ماكين يوم السبت عن 81 عاما.
- كان ماكين أسيرا سابقا خلال حرب فيتنام
- خاض ماكين انتخابات الرئاسة مرشحا عن الحزب الجمهوري في 2008 التي فاز فيها الرئيس السابق باراك أوباما
- أصبح في الآونة الأخيرة من أشد منتقدي الرئيس دونالد ترمب.
- كان مكين من أبرز المدافعين في واشنطن عن تطبيع العلاقات مع فيتنام الشيوعية عدوة بلاده في الحرب.
- شارك في حرب فيتنام وأسقطت النيران المعادية طائرته خلال مهمة قتالية فوق هانوي في عام 1967.
- قضى ماكين أعواما أسير حرب في سجن هوا لو أو (هانوي هيلتون) كما كان يعرف بين الجنود الأمريكيين.
المصدر
رويترز