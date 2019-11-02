السبت 2 نوفمبر 2019 11:11
"فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لتركيا
رفعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن تركيا من "سلبي" إلى "مستقر".
التفاصيل
- الوكالة أكدت تصنيف تركيا عند مستوى "بي بي-" قائلة إنها لا تتوقع تأثر المؤشرات الأساسية للائتمان بعملية أنقرة في شمال شرق سوريا.
- فيتش: تركيا واصلت تحقيق تقدم في إعادة توزان اقتصادها واستقراره مما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في يوليو/تموز.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
- فيتش: تحسن في ميزان الحساب الجاري، وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية، وتراجع التضخم، واستمرار النمو.
- فيتش: الليرة راوحت مكانها على الرغم من خفض أسعار الفائدة.
- فيتش: ضعف الأوضاع المالية الخارجية، وزيادة التضخم، والتقلب الاقتصادي، بالإضافة إلى المخاطر السياسية والجيوسياسية، شكلت ضغطا على التنصيف.
- فيتش: "المسار القياسي لتركيا بشأن ارتفاع التضخم وتقلبه، وضعف مصداقية السياسة النقدية، والحد من استقلال البنك المركزي، أكد خطر تجدد عدم استقرار الاقتصاد الكلي".
- فيتش قال إنها لا تتوقع أن يكون لعملية أنقرة في شمال شرق سوريا المعروفة بـ "نبع السلام" تأثير على المؤشرات الأساسية للائتمان دون حدوث صراع على نطاق أوسع.
العقوبات الأمريكية
- فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفترة وجيزة عقوبات على أنقرة في أكتوبر/ تشرين الأول للضغط عليها لوقف عمليتها في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد.
- واجهت أنقرة أيضا احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شرائها منظومة صواريخ إس-400 الروسية.
- قالت فيتش إن الموقف الأمريكي زاد من احتمال تأجيل تنفيذ أي عقوبات على أنقرة بسبب شرائها صواريخ إس-400 أو أن تكون أخف مما ورد في القانون.
- وأضافت "رغم ذلك أجاز مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قرار جديد بموافقة الحزبين يهدد بفرض عقوبات جديدة على تركيا والسياسة الأمريكية في تلك المجالات لديها القدرة على التغيير بسرعة".
المصدر
رويترز