تركيا
السبت 2 نوفمبر 2019 13:43

"فيتش" تبقي على التصنيف الائتماني لتركيا عند "سالب بي بي"

الليرة التركية
غيتي
أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، على التصنيف الإئتماني لتركيا عند درجة (BB-) على المدى الطويل، ونظرة مستقبلية "مستقرة" .

التفاصيل

  • فيتش: التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

  • الوكالة أكدت تصنيف تركيا عند مستوى "بي بي-" قائلة إنها لا تتوقع تأثر المؤشرات الأساسية للائتمان بعملية أنقرة في شمال شرق سوريا.
  • فيتش: تركيا واصلت تحقيق تقدم في إعادة توزان اقتصادها واستقراره مما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في يوليو/تموز.

  • كانت "فيتش" قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا في قبل 3 أشهر من "BB+" إلى"BB-" وحددت النظرة المستقبلية بـ"السلبية".

تحسن المؤشرات الاقتصادية
  • فيتش: تحسن في ميزان الحساب الجاري، وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية، وتراجع التضخم، واستمرار النمو.
  • فيتش: الليرة راوحت مكانها على الرغم من خفض أسعار الفائدة.
  • فيتش: ضعف الأوضاع المالية الخارجية، وزيادة التضخم، والتقلب الاقتصادي، بالإضافة إلى المخاطر السياسية والجيوسياسية، شكلت ضغطا على التنصيف.
  • فيتش: "المسار القياسي لتركيا بشأن ارتفاع التضخم وتقلبه، وضعف مصداقية السياسة النقدية، والحد من استقلال البنك المركزي، أكد خطر تجدد عدم استقرار الاقتصاد الكلي".
  • فيتش قال إنها لا تتوقع أن يكون لعملية أنقرة في شمال شرق سوريا المعروفة بـ "نبع السلام" تأثير على المؤشرات الأساسية للائتمان دون حدوث صراع على نطاق أوسع.
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
الليرة التركية
التضخم
العقوبات الأمريكية

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