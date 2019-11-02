السبت 2 نوفمبر 2019 13:43
"فيتش" تبقي على التصنيف الائتماني لتركيا عند "سالب بي بي"
أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، على التصنيف الإئتماني لتركيا عند درجة (BB-) على المدى الطويل، ونظرة مستقبلية "مستقرة" .
التفاصيل
فيتش: التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
- الوكالة أكدت تصنيف تركيا عند مستوى "بي بي-" قائلة إنها لا تتوقع تأثر المؤشرات الأساسية للائتمان بعملية أنقرة في شمال شرق سوريا.
- فيتش: تركيا واصلت تحقيق تقدم في إعادة توزان اقتصادها واستقراره مما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في يوليو/تموز.
كانت "فيتش" قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا في قبل 3 أشهر من "BB+" إلى"BB-" وحددت النظرة المستقبلية بـ"السلبية".
تحسن المؤشرات الاقتصادية
- فيتش: تحسن في ميزان الحساب الجاري، وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية، وتراجع التضخم، واستمرار النمو.
- فيتش: الليرة راوحت مكانها على الرغم من خفض أسعار الفائدة.
- فيتش: ضعف الأوضاع المالية الخارجية، وزيادة التضخم، والتقلب الاقتصادي، بالإضافة إلى المخاطر السياسية والجيوسياسية، شكلت ضغطا على التنصيف.
- فيتش: "المسار القياسي لتركيا بشأن ارتفاع التضخم وتقلبه، وضعف مصداقية السياسة النقدية، والحد من استقلال البنك المركزي، أكد خطر تجدد عدم استقرار الاقتصاد الكلي".
- فيتش قال إنها لا تتوقع أن يكون لعملية أنقرة في شمال شرق سوريا المعروفة بـ "نبع السلام" تأثير على المؤشرات الأساسية للائتمان دون حدوث صراع على نطاق أوسع.
المصدر
رويترز