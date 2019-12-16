الجزائر
الاثنين 16 ديسمبر 2019 23:04

فولكسفاغن تعلق إنتاجها في الجزائر

شعار شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات
رويترز - أرشيفية
أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات اليوم الإثنين تعليق إنتاجها في الجزائر حيث يُعتقل ممثلها في هذا البلد منذ يونيو/حزيران بسبب اتهامات فساد.

 

قال المتحدث باسم الشركة برس بان: "فولكسفاغن على علم بتحقيقات الفساد التي تجريها السلطات الجزائرية مع مراد عولمي" رئيس شركة سوفاك الجزائرية التي تدير مصنعا لتجميع السيارات بالشراكة مع فولكسفاغن.

وأضاف بان بأنه "تم تعليق الإنتاج في المصنع الذي تديره شركة سوفاك، كما علقت فولكسفاغن شحناتها إلى تلك الشركة".

وافتتح مصنع سوفاك-فولكسفاغن في 2017 في بلدية سيدي خطاب بولاية غليزان، على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الجزائر، ويعمل على تجميع سيارات الشركة الألمانية.

وفي 2018 أنتج المصنع نحو 50 ألف سيارة تحمل علامة فولكسفاغن وأودي وسيات وسكودا.

وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية أن سوفاك أعلنت الأحد توقف العمل في المصنع في أكتوبر/تشرين الأول ما أدى الى خسارة 700 شخص وظائفهم.

وتعرض العديد من السياسيين ورجال الأعمال المرتبطين بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة للاعتقال أو التحقيق بتهم الفساد منذ إجبار الرئيس المريض على التنحي وسط تظاهرات حاشدة مطلع أبريل/نيسان الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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الجزائر
سيارات
فولكسفاغن

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