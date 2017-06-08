قطر
الخميس 8 يونيو 2017 21:13

فوكس نيوز: قطر ستتسلم 72 مقاتلة إف 15

المقاتلة من طراز "إف-15 كيو إيه"
المقاتلة من طراز "إف-15 كيو إيه"
رويترز
نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن صفقة تسليم قطر 72 مقاتلة من طراز "إف-15 كيو إيه" ماضية إلى الأمام، ولم تتأثر بالتطورات الأخيرة في منطقة الخليج.

وفي بيان لشركة بوينغ المصنعة للمقاتلات، قالت الشركة إنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومتين الأميركية والقطرية لإتمام هذه الصفقة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أقر صفقة البيع طويلة الأمد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
فوكس نيوز
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أوباما
الخارجية الأمريكية
فوكس نيوز
الخليج العربي

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