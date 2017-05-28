الأحد 28 مايو 2017 21:53
فوز كروغر وفينيكس بأفضل ممثلة وممثل في مهرجان كان
أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا، مساء الأحد، منح الفيلم السويدي الساخر "الميدان" أو "سكوير" للمخرج روبن أوستلوند
جائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم لمهرجان العام الحالي 2017.
كما فاز الممثل الأمريكي خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره كأحد المحاربين القدامى في فيلم "لم تكن أبدا حقا هنا " للمخرجة لين رامسي.
واختارت أيضا لجنة التحكيم الممثلة الألمانية ديان كروغر كأفضل ممثلة، عن دورها في فيلم " نحو التلاشي".
المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
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