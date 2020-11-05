"فوز ترمب وبث مباشر من مطعم".. سخرية من تغطية الإعلام المصري للانتخابات الأمريكية (فيديو)

حظيت تغطية الجزيرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية بإشادة واسعة من العديد من المؤسسات والشخصيات السياسية والإعلامية داخل وخارج الوطن العربي.

وامتدت الإشادات حتى ممن يهاجمون الجزيرة في كثير من الأحيان، خاصة من شخصيات سياسية وإعلامية مصرية، أشادت بأداء الجزيرة وتحسرت على تغطية الإعلام المصري.

ووصف المخرج المصري خالد يوسف، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، تغطية الجزيرة للانتخابات، بأنها فائقة المهنية، وأنها "تطاول القنوات العالمية وتتفوق عليهم أحيانا" رغم اتهامه لها في جزء لاحق من التدوينة بأنها "تابعة لأجندة سياسية لنظام أو لمشروع سياسي بعينه" على حد قوله.

وأبدى يوسف في المقابل حزنه على تغطية الإعلام المصري للانتخابات الأمريكية، قائلا "تحسرت على ما وصل إليه إعلامنا في مصر وتحسرت أكثر عندما تذكرت أن نشأة قناة الجزيرة وتأسيسها على هذا النسق المهني كانت على أيدي كوادر في معظمها مصرية".

اشاهد التغطية الاعلامية للانتخابات الامريكية عبر العديد من القنوات العالمية ...تحسرت علي شيئين الاول :- خسارة ان قناة... Posted by Khaled youssef on Thursday, November 5, 2020

في المقابل، شهدت تغطية الإعلام المصري العديد من المفارقات التي أثارت سخرية واسعة. وبدا واضحا انحياز وسائل الإعلام المصرية للرئيس دونالد ترمب ورغبتها في فوزه بولاية ثانية. كما شككت في نتائج الانتخابات المعلنة حتى الآن، والتي تشير لتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن.

فقد أعلنت جريدة "البوابة نيوز" المملوكة للبرلماني والمذيع عبد الرحيم علي، فوز ترمب بولاية رئاسية ثانية في خبر عاجل لها على حسابها بموقع تويتر أمس الأربعاء، قبل أن تحذف التغريدة لاحقا.

تغريدة جريدة البوابة نيوز قبل حذفها

وفي الوقت الذي انشغل فيه مراسلو الفضائيات بمتابعة عمليات الفرز في الولايات المختلفة، ظهر مراسل قناة "صدى البلد" في بث مباشر من داخل مطعم لبيع الجمبري.

وظهر المراسل بعد ذلك واصفا أنباء تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بأنها "كوميديا سوداء ومشهد هزلي".

واتهم المذيع على قناة صدى البلد، أحمد موسى الديمقراطيين بأنهم يخططون لعمل "انقلاب دستوري" على ترمب في حال فوز الأخير بالانتخابات. كما زعم وجود مخططات تستهدف عدم بقاء ترمب حتى في حالة فوزه بالانتخابات.

وزعمت صحيفة اليوم السابع الموالية للنظام وجود عمليات تصويت لصالح ناخبين متوفين، وهو ما أثار سخرية واسعة من المصريين، لأن هذه الظاهرة معروفة جيدا في الانتخابات المصرية على مدار تاريخها، كما وثق نشطاء حدوث عمليات تزوير وشراء أصوت واسعة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي أجريت في مصر قبل أيام.

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وأضافت الجريدة قائلة إن أمريكا "دخلت دول العالم الثالث" بسبب ما سمته "الخروقات الفاضحة" في العملية الانتخابية، على حد زعمها.

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ويتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترمب في العديد من الولايات الحاسمة، وتنقصه 6 أصوات فقط من المجمع الانتخابي ليضمن الفوز بالانتخابات.

ويتمتع ترمب بعلاقات وثيقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويحمل الاثنان قواسم شخصية مشتركة وفي إدارة الحكم أيضا، فكلاهما يعاديان وفق مراقبين حراك الشعوب المتطلعة للديمقراطية ويؤيدان أنظمة الحكم الديكتاتورية، ويعدان بجانب قادة الإمارات والسعودية حلفاء في أكثر من ملف بالمنطقة، رغم تنويع السيسي لعلاقاته الخارجية مع دول كبرى مثل روسيا والصين.

ويرى الرئيس الأمريكي في نظيره المصري "دكتاتورا مفضلا وقائدا عظيما قضى على الفوضى"، لكنه سبق أن وصف السيسي بالقاتل السخيف، واستخدم في حقه كلاما نابيا حسبما نقل كتاب "الخوف" (FEAR) للصحفي الأمريكي الشهير بوب وودورد قبل عامين.

وكان السيسي أول من استخدم مصطلح "صفقة القرن" الذي تتبناه واشنطن حاليا وذلك قبل نحو 3 سنوات ونصف السنة، حين التقى ترمب في واشنطن، ليرد عليه الأخير "سنفعل ذلك معا، وسنحارب الإرهاب معا وستمتد صداقتنا طويلا"، وأكدت تسريبات أمريكية أهمية السيسي في تمرير الصفقة.

كما كان الرئيسان على خط اتصال مفتوح خلال تحركات مصر في الملفات الإقليمية الشائكة سواء في ليبيا أو عمليات التنقيب عن الغاز وترسيم الحدود البحرية المتأزمة في البحر المتوسط، إضافة إلى دور الوساطة الأمريكي في أزمة سد النهضة الذي وصل إلى حد حديث ترمب عن "حل عسكري" مصري ضد إثيوبيا.