الانتخابات الأمريكية
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 19:08

فوز المسلمتين إلهان عمر ورشيدة طليب بولاية ثانية في الكونغرس الأمريكي

أظهرت نتائج الانتخابات الأمريكية، التي جرت مساء الثلاثاء إعادة انتخاب المسلمتين إلهان عمر ورشيدة طليب لولاية ثانية بمجلس النواب، وهما اللتان كانتا على خلاف دائم مع دونالد ترمب.

وحققت طليب، فلسطينية الأصل، فوزا كبيرا في ديترويت، على منافسها الجمهوري الرئيسي ديفيد دودنهوفر، في منطقة الكونغرس رقم 13 في ولاية ميشيغان.

وحصلت طليب على 76.95% من مجموع الأصوات، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

كما احتفظت إلهان عمر، أول نائبة مسلمة محجبة في الكونغرس، بمقعدها ممثلة للدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا بنسبة 64.6% ضد خصمها الجمهوري الذي حصل على 25.9%.

وحتى مساء الأربعاء، حصد الحزب الديمقراطي 189 مقعدا في مجلس النواب، مقابل 181 للحزب الجمهوري، ويتألف مجلس النواب الأمريكي من 435 مقعدا.

وفي السياق، تشتد المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين على مقاعد مجلس الشيوخ وعددها 100.

وحصد كل من الجمهوريين والديمقراطيين 47 مقعدا حتى الساعة (14:25ت .غ).

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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