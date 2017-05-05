الجزائر
الجمعة 5 مايو 2017 16:01

فوز الحزب الحاكم بالجزائر وحلفائه بأغلبية البرلمان

قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي إن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية وأكد أن نسبة المشاركة في الاقتراع قدرت بنحو 38.25%

وذكر بدوي خلال مؤتمر صحفي (الجمعة) أن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 164 من أصل 462 مقعدا في البرلمان، وأن التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في السلطة جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 97 مقعدا، فيما حصد تحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض 33 مقعدا.

وأوضح الوزير أن نحو 8 ملايين من أصل أكثر من 23 مليونا مسجلين في القوائم الانتخابية شاركوا في الانتخابات.

وأشار إلى أن الأرقام المعلن عنها غير نهائية، وسيتم اعتمادها بعد تصديق المجلس الدستوري عليها.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال في وقت سابق إن الهيئة تلقت 230 إخطارا من مختلف الأحزاب المشاركة تتعلق بسير العملية الانتخابية.

وشارك أكثر من 12 ألف مرشح يمثلون 57 حزبا وقوائم حرة في الانتخابات البرلمانية الأولى التي تنظم في الجزائر بعد التعديلات الدستورية التي أقرت خلال العام الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الانتخابات البرلمانية
الجزائر
حركة مجتمع السلم
حزب جبهة التحرير الوطني

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