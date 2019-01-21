"فورين بوليسي" ترصد سياسة ترمب الخارجية في عام مضطرب

ترمب شن حربا تجارية على الصين وفرض رسوما على واردات الولايات المتحدة منها رويترز

بعد عام مضطرب، اتسمت السنة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتقلب المستشارين وتغيير السياسات نحو الحلفاء والخصوم على حد سواء.

مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، قامت برصد أبرز التطورات الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية في العام الماضي. 20 يناير/ كانون الثاني: أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ملخصًا لاستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، والذي يحدد "التنافس مع الصين وروسيا" باعتباره التحدي الأكبر والأساسي للأمن القومي للولايات المتحدة.

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ملخصًا لاستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، والذي يحدد "التنافس مع الصين وروسيا" باعتباره التحدي الأكبر والأساسي للأمن القومي للولايات المتحدة. 30 يناير/ كانون الثاني: وسط خلافات حول الحكمة من احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد كوريا الشمالية، أقيل فيكتور تشا من منصب سفير الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية.

وسط خلافات حول الحكمة من احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد كوريا الشمالية، أقيل فيكتور تشا من منصب سفير الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية. 1 مارس/ آذار: أعلن ترمب عن فرض رسوم وتعريفات تعهد بها منذ فترة طويلة على واردات الفولاذ والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي أشعل الحرب التجارية مع الصين.

أعلن ترمب عن فرض رسوم وتعريفات تعهد بها منذ فترة طويلة على واردات الفولاذ والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي أشعل الحرب التجارية مع الصين. من 13 إلى 22 مارس/ آذار: إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وبعد أسبوع أعلن ترمب استقالة هربرت ماكماستر من منصبخه كمستشار للأمن القومي.

إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وبعد أسبوع أعلن ترمب استقالة هربرت ماكماستر من منصبخه كمستشار للأمن القومي. 8 مايو/ أيار: أعلن ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على إيران.

أعلن ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على إيران. 8 و9 يونيو/ حزيران: في اجتماع بمدينة كيبيك الكندية، اشتبك ترمب مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية ودعوته إلى إعادة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

في اجتماع بمدينة كيبيك الكندية، اشتبك ترمب مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية ودعوته إلى إعادة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. 12 يونيو/ حزيران: قمة ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة ينتج عنها تعهدات بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وكذلك أسئلة حول ما يعنيه ذلك وكيفية الوصول إليه.

قمة ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة ينتج عنها تعهدات بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وكذلك أسئلة حول ما يعنيه ذلك وكيفية الوصول إليه. 19 يونيو/ حزيران: أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو وسفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي انسحاب الولايات المتحدة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو وسفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي انسحاب الولايات المتحدة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 11 و12 يوليو/ تموز: في قمة متوترة في بروكسل، يضاعف ترمب جهوده لزيادة الإنفاق الدفاعي من حلفاء الناتو.

في قمة متوترة في بروكسل، يضاعف ترمب جهوده لزيادة الإنفاق الدفاعي من حلفاء الناتو. 16 يوليو/ تموز: اجتمع ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط أحاديث تستمر في التصاعد عن وجود أدلة على تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

اجتمع ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط أحاديث تستمر في التصاعد عن وجود أدلة على تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية. 25 سبتمبر/ أيلول: في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دافع ترمب عن السيادة الوطنية رافضا التعددية والمؤسسات الدولية. في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دافع ترمب عن السيادة الوطنية رافضا التعددية والمؤسسات الدولية 2 أكتوبر/ تشرين الأول: قتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، مما أثار غضباً دولياً وجذب المزيد من التدقيق في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية والحرب في اليمن.

قتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، مما أثار غضباً دولياً وجذب المزيد من التدقيق في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية والحرب في اليمن. 4 أكتوبر/ تشرين الأول: يقدم خطاب نائب الرئيس مايك بينس في معهد هدسون سياسة الصين الجديدة القتالية.

يقدم خطاب نائب الرئيس مايك بينس في معهد هدسون سياسة الصين الجديدة القتالية. 25 أكتوبر/ تشرين الأول: بينما يقف ترمب ضد قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى، يتم نشر أكثر من 5000 جندي أميركي على الحدود.

بينما يقف ترمب ضد قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى، يتم نشر أكثر من 5000 جندي أميركي على الحدود. 6 نوفمبر/ تشرين الثاني: الناخبون الأمريكيون يصوتون في حكومة مقسمة: يحتفظ الجمهوريون بأغلبية في مجلس الشيوخ بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.

الناخبون الأمريكيون يصوتون في حكومة مقسمة: يحتفظ الجمهوريون بأغلبية في مجلس الشيوخ بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب. 11 نوفمبر/ تشرين الثاني: يسافر ترمب إلى احتفال بمناسبة مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى، حيث يحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مخاطر نهوض النزعات القومية.

يسافر ترمب إلى احتفال بمناسبة مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى، حيث يحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مخاطر نهوض النزعات القومية. 30 نوفمبر/ تشرين الثاني: ترمب، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو يوقعان اتفاقية تجارة جديد، وهي اتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لتحل محل اتفاقية نافتا.

ترمب، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو يوقعان اتفاقية تجارة جديد، وهي اتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لتحل محل اتفاقية نافتا. من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول: مع تزايد الاضطراب الاقتصادي على جانبي المحيط الهادئ، قام ترمب وشي بإبرام هدنة لمدة 90 يومًا في الحرب التجارية، مما يمهد الطريق لمزيد من المحادثات في عام 2019.

مع تزايد الاضطراب الاقتصادي على جانبي المحيط الهادئ، قام ترمب وشي بإبرام هدنة لمدة 90 يومًا في الحرب التجارية، مما يمهد الطريق لمزيد من المحادثات في عام 2019. من 3 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول: في اجتماع للتغير المناخي في كاتوفيتشي ببولندا، أعاد المسؤولون الأمريكيون التأكيد على رفض إدارة ترمب لاتفاقية باريس للمناخ 2015.

في اجتماع للتغير المناخي في كاتوفيتشي ببولندا، أعاد المسؤولون الأمريكيون التأكيد على رفض إدارة ترمب لاتفاقية باريس للمناخ 2015. من 19 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول: أعلن ترمب أن القوات الأمريكية سوف تنسحب من سوريا وأفغانستان، مما أدى إلى استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس.