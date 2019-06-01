فورين بوليسي: انتخابات إسرائيل الجديدة تجمد صفقة القرن

غاريد كوشنر (وسط) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) ورئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو(يمين) رويترز

ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في إسرائيل من شأنه تجميد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسوية القضية الفلسطينية في المستقبل القريب.



التفاصيل: يتوقع مع التوجه لإجراء انتخابات برلمانية جديدة أن ينأى نتنياهو بنفسه عن أي إشارة إلى تنازلات محتملة للفلسطينيين في أي اتفاق مستقبلي، كي يستطيع السيطرة على قاعدته اليمينية المتشددة.

يمثل هذا أيضا نكسة كبيرة لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يستعد لإعلان تفاصيل صفقة القرن بعد إعلان نتنياهو تشكيل الحكومة.

تعمل الإدارة الأمريكية منذ عام 2017 على صياغة مبادرة سلام، لكنها أرجأت الإعلان عنها لما بعد الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة لتجنب التسبب في صعوبات سياسية أمام نتنياهو.

حاول ترمب الأسبوع الماضي دعم نتنياهو، عبر تغريدة تمنى فيها نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة.

فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة يقيد أيضا مساحة المناورة لديه بعد تحرك المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات لنتنياهو في قضايا فساد.

هذا الفشل أيضا يهدد مساعي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، لتمرير قانون يمنحه حصانة بأثر رجعي من المقاضاة وقانون لتمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا. صفقة القرن القادم؟ دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل: "لا يوجد مجال حقيقي لتقديم خطة خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية. الآن، عليك أن تبدأ حساب الوقت من جديد. وأقرب وقت ستكون فيه حكومة (إسرائيلية) هو نوفمبر. بحلول ذلك الوقت، سيكون ترمب قد دخل في سياسات عام الانتخابات، وسيصبح ذلك عاملا مهما. لذلك، هناك إمكانية لعدم إعلان هذه الخطة على الإطلاق".

اعتبر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقابلة مع راديو إسرائيل، أن إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل سيجعل من "صفقة القرن" التي يعد لها ترمب "صفقة القرن المقبل".

الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية جديدة جاء بالتزامن مع زيارة مستشار ترمب وصهره جاريد كوشنير والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى إسرائيل حيث التقيا نتنياهو لكن لم يصدر إعلان عن تفاصيل ما جرى في اللقاء.

زيارة الرجلين لإسرائيل جاءت ضمن جولة في منطقة الشرق الأوسط لوضع الأسس لعقد مؤتمر إقليمي في البحرين الشهر المقبل يتوقع أن يمثل الجزء الاقتصادي من صفقة القرن. لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مقاطعته لهذا المؤتمر. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مقاطعته لمؤتمر البحرين خلفية: طوال أسابيع فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي فاز في انتخابات أبريل/نيسان، في تشكيل تحالف حكومي.

عقب الموعد النهائي الذي انقضت فيه مهلة تشكيل الحكومة منتصف ليل الأربعاء، صوت البرلمان الإسرائيلي الجديد على حل نفسه بأغلبية 74 صوتا مقابل 45 صوتا.

حدد المشرعون يوم 17 سبتمبر/أيلول موعدا للانتخابات الجديدة.