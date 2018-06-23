سباقات فورمولا 1 للسيارات
السبت 23 يونيو 2018 23:45

فورمولا1 تفتح تحقيقا بشأن قرصنة قناة مرتبطة بالسعودية

تعود ملكية حقوق الفورمولا 1 التجارية لشركة ليبرتي ميديا ​​الأمريكية
تعود ملكية حقوق الفورمولا 1 التجارية لشركة ليبرتي ميديا ​​الأمريكية
رويترز
قال مسؤولون عن بطولة العالم لسباق السيارات "فورمولا1" إنهم فتحوا تحقيقا بشأن قرصنة قناة مرتبطة بالسعودية لمحتوى تملكه شبكة بي إن سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم "فورمولا1" أن قناة "بي أوت كيو" قامت ببث محتوى حصري لشبكة بي إن سبورتس، مشيرا إلى اتهام الاتحاد الأوربي لكرة القدم لـ "بي أوت كيو" بقرصنة مباريات خاصة به.

وأكدت "فورمولا 1" في بيان أنها تأخذ انتهاكات حقوق الملكية على محمل الجد، موضحين أنهم يدرسون القضية لاتخاذ الإجراء المناسب.

وتعود ملكية حقوق "الفورمولا1" التجارية لشركة ليبرتي ميديا ​​الأمريكية.

يشار إلى أن شبكة بي إن سبورتس المالكة للحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعرضت لقرصنة من قبل قناة "بي أوت كيو".

وتوعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ببحث جميع الخيارات لوقف انتهاك حقوقه، بما فيها ما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد مؤسسات شرعية يرى أنها تدعم مثل هذه الأعمال غير القانونية.

وهدد الاتحاد الأوربي لكرة القدم باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقه الحصرية ضد قرصنة قناة "بي أوت كيو" المرتبطة بالسعودية، لبث مباريات من دوري أبطال أوربا.

المصدر
رويترز
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سعود القحطاني
بي أوت كيو
فورمولا 1
الشرق الأوسط
شمال أفريقيا
كأس العالم 2018

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