رمضان
الثلاثاء 28 أبريل 2020 15:51

فوازير شريهان وعمو فؤاد وطمطم.. "نوستالجيا" رمضان على تيك توك

المشاهير يجسدون أيقونات رمضان في الثمانينات والتسعينيات
المشاهير يجسدون أيقونات رمضان في الثمانينات والتسعينيات
إنستغرام
استعاد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي ذكريات رمضان في طفولتهم؛ بتقليد الأعمال الفنية التي ظهرت على التليفزيون في الثمانينات والتسعينات، وآنست ليالي الصائمين وأطفالهم.

قد يكون أبناء أبناء الثمانينات قد كبروا عمرا، وبلغ بعضهم ذروة الشباب، فمن ولدوا عام 1980 قد بلغوا الأربعين هذا العام، لكن أفئدتهم لا تزال تحتفظ بطفولتها، تستدعيها كلما سنحت الفرصة، تنبش ذكريات الماضي حيث بساطة الحال ورواق البال.

نوستالجيا شهرزاد

لم تسكت شهرزاد عن الكلام المباح لسنوات طويلة، ظلت تشحذ خيال الأطفال والكبار بحكايات "ألف ليلة وليلة"، وها هي تعود الآن على منصة "تيك توك" الصينية.

قدمت الفنانة المصرية شريهان فوازير "ألف ليلة وليلة" على شاشة التليفزيون في رمضان، وتبادلت لسنوات طويلة تقديم الفوازير الرمضانية مع الفنانة نيللي، وأبهرا المشاهدين بخفة ظلهما وجمال الفساتين وجاذبية الاستعراضات، وكان لكل منهما أسلوب خاص، صعَّب الأمر على المشاهدين أن يفضل إحداهما على الأخرى.

نشرت الفنانة شريهان في رمضان هذا العام مقاطع من فوازيرها القديمة على صفحتها بإنستغرام، وقام المتابعون بمشاركة منشوراتها والاحتفاء بها على صفحاتهم وقصصهم.

وقلدت عدد من الفنانات والمدونات على تيك توك مقاطع من فوازير شريهان، وبخاصة "فوازير حاجات ومحتاجات"، مثل الفنانة التونسية درة، والفنانة المصرية سمية الخشاب.

وقد ازداد إقبال الممثلات المحترفات على تقليد المشاهد التمثيلية الشهيرة على تيك توك، خاصة مع أزمة كورونا، ومكوثهن في البيت، وتوقف التصوير في أعمال عديدة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قالك إيه؟ ⁉️ 💙❤️ #شريهان

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#Tiktok فوازير love you ❤️ @sherihanofficial #Dorra

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طفولة مختلفة

تجمع خبيرة الماكياج الشهيرة نانسي زيدان (32) بين أكثر من موهبة: فن التجميل، والتمثيل، وتنسيق الملابس والإكسسوارات على هيئة الشخصيات الدرامية من الملابس القديمة في بيتها، على حد وصفها.

اشتهرت بتقليد الشخصيات عبر تيك توك، وأبرزها: عادل إمام، وسهير البابلي، ومحمد رمضان، أحمد مكي، وشخصيات ديزني.

استعادت ذكريات طفولتها بارتداء أزياء العروسة "طمطم"؛ التي رافقت جيل الثمانينات في طفولتهم خلال شهر رمضان لسنوات مديدة، مع كل من "بوجي" و"زيكا" و"زيكو" وعم شكشك"، وبقية أبطال مسلسل العرائس الشهير.

قلدت باحترافية شكل وتعبيرات وجه الفنان فؤاد المهندس في فوازير "عمو فؤاد"، الذي قدم للأطفال عبر سنوات فوازير ترفيهية وتعليمية وتربوية يفتقدها بشدة أطفال هذا الجيل الذين يلعبون البلاستيشن، ويشاهدون برامج المقالب وكوارثها الأخلاقية، ومسلسلات تروج للعلاقات الاجتماعية المشوهة والتطبيع مع إسرائيل.

ومن أشهر الأعمال التي قدمها الفنان فؤاد المهندس في رمضان: فوازير "عمو فؤاد ادانا ميعاد" حول حياة المخترعين، وفوازير "عمو فؤاد بيلف بلاد" عن حكايات البلاد البعيدة والسفر، وفوازير "عمو فؤاد ويا الأجداد" عن التاريخ والسياحة.

كما جسدت أغنيته الرمضانية الشهيرة مع الفنانة شويكار "الراجل ده هيجنني" مناكفات الزوجات والأزواج حول اختيار صنوف الطعام عند الإفطار.

دراما التسعينيات

كما قرر بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي أن يزهدوا في متابعة المسلسلات في رمضان هذا العام، ويعيدوا مشاهدة المسلسلات الناجحة في رمضان قبل سنوات؛ مثل "لن أعيش في جلباب أبي" و"ليالي الحلمية" و"هانم جاردن ستي"، و"المال والبنون" وغيرها من روائع الشاشة العربية في رمضان.

في استقبال ووداع رمضان

على كثرة الأغاني الجديدة عن رمضان؛ إلا أن العرب كافة استقبلوا الشهر الفضيل بأغنية "رمضان جانا" لعبد المطلب، وعادة ما يودعوه بأغنية "والله لسة بدري يا شهر الصيام"، ويستقبلون العيد بـ "يا ليلة العيد" لأم كلثوم.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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كورونا
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نيللي
فوازير رمضان
بوجي وطمطم
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درة
سمية الخشاب
فؤاد المهندس
عمو فؤاد
ألف ليلة وليلة

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