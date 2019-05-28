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الثلاثاء 28 مايو 2019 12:04

فهد بادار.. أول عربي يصل قمتي "إيفرست ولوتسي" في رحلة واحدة

فهد بادار.. أول عربي يصل إلى قمتي "إيفرست" و"لوتسي" خلال الرحلة نفسها
تويتر
سجل الشاب القطري فهد بادار اسمه في التاريخ كأول عربي يصل إلى قمتي "إيفرست" و"لوتسي" خلال الرحلة نفسها.
فهد بادار:

  • "بادار" أصبح أول عربي يدخل التاريخ بصحبة 30 شخصًا وصلوا إلى قمتي إيفرست (أعلى جبل في العالم) ولوتسي (رابع أعلى جبل عالميًا) خلال 24 ساعة.
  • وزارة الثقافة والرياضة القطرية علقت على هذا الإنجاز عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة إن فهد بادار بات ثاني قطري يصل إلى قمة إيفرست، وأول عربي يصل إلى القمتين في نفس الرحلة.

 قمة إيفرست هي إحدى قمم جبال الهيمالايا العظمى التي تقع في جنوب قارة آسيا على الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية، ويصل ارتفاع جبل إيفرست إلى 8850 مترًا، وهو أعلى جبل في العالم، وأعلى نقطة على سطح الأرض. وجبل لوتسي يرتبط مع إفرست بالمضيق الجنوبي. 

  • لجنة الشباب، وهي لجنة استشارية لوزير الثقافة والرياضة القطري، كتبت على تويتر "البطل فهد بادار، صعد للقمة وسجل اسمه في قمة العرب كأول متسلق يصل إلى قمة إيفرست ولوتسي في رحلة واحدة".
  • المغامر القطري كان قد تعهد سابقًا في مستهل مغامرته الفريدة برفع علم بلاده فوق القمتين الجبليتين.
المصدر
وكالة الأنباء القطرية
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مغامر قطري
فهد بادار
قمة إيفرست
جبل لوتسي
أول عربي
تسلق الجبال

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