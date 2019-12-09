فنلندا
الاثنين 9 ديسمبر 2019 11:07

فنلندا تنتخب أصغر رئيسة وزراء في تاريخها

سانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا
سانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا
غيتي
انتخب الاشتراكيون الديموقراطيون في فنلندا الأحد أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد، هي وزيرة نقل سابقة وتبلغ من العمر 34 عاماً.
التفاصيل
  • وفازت سانا مارين في الانتخابات بهامش ضيق لتخلف أنتي ريني المنتهية ولايته بعدما استقال الثلاثاء إثر خسارته ثقة حزبه على خلفية إدارته لإضراب في البريد.
  • وقالت مارين: يقع على عاتقنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة.
  • وتجنبت مارين الإجابة على أسئلة بشأن عمرها.    
  • مارين: "لم أفكّر يوماً بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين".    
  • وباتت مارين أيضاً من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاماً.
  • وكان حزب مارين قد فاز في الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان الماضي على خلفية تقديم وعود بإنهاء سنوات من التقشف قادها الوسط لإخراج فنلندا من الركود.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
فنلندا
رئيس وزراء

اقرأ أيضا

Thumbnail
كامل الوزير: السيسي وعد بترقيتي لفريق إذا وجدنا حقل غاز (فيديو)
Thumbnail
شاهد: جماهير برازيلية تدمر الاستاد بعد هبوط فريقها للدرجة الثانية

الأكثر قراءة

  1. كامل الوزير: السيسي وعد بترقيتي لفريق إذا وجدنا حقل غاز (فيديو)
  2. شاهد: جماهير برازيلية تدمر الاستاد بعد هبوط فريقها للدرجة الثانية
  3. يمنيون يطالبون الإمارات بمغادرة سواحلهم
  4. فنلندا تنتخب أصغر رئيسة وزراء في تاريخها
  5. الحضن الأخير.. والدة الشهيد سامي أبو دياك تودع جثمانه بعناق طويل