فنزويلا: منع غوايدو من السفر وعقوبات أمريكية على شركة النفط

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو روينرز

طلب النائب العام في فنزويلا طارق وليم صعب، الثلاثاء، من المحكمة العليا منع المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته البنكية.

ما القصة؟ الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أنها سلمت غوايدو السيطرة على حسابات الولايات المتحدة المصرفية في فنزويلا لمنع مادورو من الاستيلاء عليها في حال خروجه من السلطة.

غوايدو قال، الإثنين، إنه سيطر على الأصول الأجنبية في فنزويلا لمنع مادورو من إفراغ "الخزينة".

النائب العام المعروف بقربه من الرئيس نيكولاس مادورو أبلغ المحكمة العليا أنه "طلب إجراءات احترازية" ضد غوايدو لمنعه من مغادرة البلاد أو تحويل الأصول، وفي الوقت ذاته تجميع حساباته.

صعب: الإجراءات هي جزء من تحقيق في سلوك البرلمان أمرت به المحكمة الأسبوع الماضي.

غوايدو رد بالقول إنه لم يفاجأ بتلك الخطوات التي وصفها بأنها جزء من سلسلة "تهديدات" ضده وضد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

غوايدو: هذا تهديد جديد ضدي وضد البرلمان وضد رئيس هذه الجمهورية بالوكالة. لا شيء جديد.

غوايدو: "لا استخف بالتهديدات وبالاضطهاد في هذا الوقت، ولكننا هنا، ونواصل القيام بأعمالنا". مادورو يتوعد: في سياق متصل قال الرئيس نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تسعى بشكل غير قانوني إلى شراء شركة تكرير النفط الأمريكية سيتغو وهي وحدة تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية. مادورو توعد في حديث أثناء استقباله الدبلوماسيين الفنزويليين العائدين من الولايات المتحدة، بالرد على العقوبات التي فرضتها واشنطن على شركة النفط الفنزويلية.

مادورو: ما تسمى بالعقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية أحادية وغير قانونية وغير أخلاقية وإجرامية.

مادورو: بهذا الإجراء، يحاولون سرقة شركة "سيتغو" من الشعب الفنزويلي.

مادورو: شركة النفط الوطنية الفنزويلية بدأت دراسة إجراءات سياسية وقانونية وإجرائية وتجارية للدفاع عن مصالح فنزويلا في الولايات المتحدة. مادورو توعد في حديث أثناء استقباله الدبلوماسيين الفنزويليين العائدين من الولايات المتحدة، بالرد على العقوبات التي فرضتها واشنطن أمريكا تحذر رعاياها: وزارة الخارجية الأمريكية حذرت مواطنيها، الثلاثاء، من السفر إلى فنزويلا مشيرة إلى ما وصفته بالجريمة والاضطرابات المدنية وضعف البنية التحتية الصحية والاعتقال التعسفي للأمريكيين.

قرار الوزارة رفع مستوى تحذير السفر إلى "لا تسافر" يأتي بعد أن اعترف الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

واشنطن كانت سحبت موظفيها غير الأساسيين من فنزويلا وفرضت عقوبات على شركة النفط المملوكة للدولة هناك. عقوبات أمريكية: مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعلن أمس فرض عقوبات على مسؤولين في فنزويلا وعلى شركة النفط الفنزويلية الحكومية بما يصل إلى سبعة مليارات دولار. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بولتون ووزير الخزانة الأمريكية ستيف منوشن.

في المؤتمر الصحفي، أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، أن دول الشرق الأوسط ستعمل على تعويض أي نقص في إمدادات النفط بسبب العقوبات المفروضة على فنزويلا.

منوشن: هذه المصافي تشكل نحو 10 في المئة أو أقل، هناك مخزون كبير تم دفع مستحقاته مسبقاً، وهناك إمكانية للوصول إلى النفط، وأنا متأكد أن العديد من أصدقائنا في الشرق الأوسط مستعدون لتعويض الإمدادات من النفط عندما سنتوقف عن التزود به من فنزويلا. مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون ووزير الخزانة ستيفن منوشين يعلنان فرض عقوبات اقتصادية على فنزويلا (رويترز) تعقيب روسي: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعرب عن قلق بلاده إزاء تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها بشأن فنزويلا.

لافروف اتهم واشنطن باتباع نهج مفتوح للإطاحة بالسلطة في فنزويلا. وقال في مؤتمر صحفي عقده في موسكو إن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لدعم السلطات الشرعية الفنزويلية.

لافروف: يثير قلقنا جدا قيام الولايات المتحدة وحلفائها بانتهاك جميع معايير القانون الدولي بشكل صارخ.

لافروف: وفقا لمعلوماتنا فإن المعارضة الفنزويلة تلقت الأمر من واشنطن بعدم القبول بأي تنازلات إلى أن يتخلى النظام الفنزويلي عن السلطة أو بأي طريقة أخرى.

لافروف: واشنطن تقف عائقا أمام المجتمع الدولي للحيلولة دون تقديم المساعدة لتسوية الأزمة في فنزويلا، نحن والأعضاء الآخرون المسؤولون في المجتمع الدولي، سنفعل كل شيء لدعم الحكومة الشرعية لمادورو في الدفاع عن الدستور الفنزويلي.

لافروف ندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة على فنزويلا، متهماً واشنطن وحلفاءها بمحاولة مصادرة أموال فنزويلا عبر العقوبات.

لافروف حذر من أن العقوبات الأمريكية على فنزويلا تقوض الثقة بالمنظومة المالية العالمية التي يتحكم فيها الدولار.

لافروف: العقوبات الأمريكية على شركة النفط الفنزويلية تثير السخرية، فالشركات الأمريكية التي تعمل في فنزويلا تم إخراجها من قائمة هذه العقوبات. أي أنهم يريدون الإطاحة بالسلطة وفي الوقت نفسه يريدون تحقيق الأرباح من ذلك. فضلا عن ذلك تم الإبلاغ اليوم عن تجميد حسابات البنك المركزي الفنزويلي وحسابات أعضاء الحكومة الفنزويلية.

لافروف: للأسف، لدى الولايات المتحدة تجربة في اتخاذ مثل هذه الخطوات غير القانونية. كتجميد الأموال العراقية والليبية والإيرانية والكوبية وأموال نيكاراغوا وبنما.

لافروف: في غالبية هذه الأمثلة تمت مصادرة أموال حكومات هذه الدول، إن ذلك يقوض بشكل صارخ الثقة بالنظام المالي العالمي الذي يتحكم به الدولار. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)