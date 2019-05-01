فنزويلا: مادورو يعلن إحباط الانقلاب وترمب يتوعد وغوايدو يحشد

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "إفشال" انتفاضة عسكرية نفذتها ضد حكمه مجموعة صغيرة من العسكر المؤيدين لخصمه زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي دعا لأكبر مسيرة ضد مادورو اليوم.

من ناحيته، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه لا مجال لبقاء مادورو، وهدد بالتدخل عسكريًا، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض "حظر تام وشامل" على كوبا لدعمها مادورو.

كما طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية من مشغلي الخدمات الجوية الأمريكيين، مغادرة فنزويلا في غضون 48 ساعة، ومنعت الإدارة شركات الطيران الأمريكية ومشغلي الطائرات التجارية من التحليق على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق المجال الجوي لفنزويلا حتى إشعار آخر، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي والتوترات المتزايدة في البلاد.

تصريحات مادورو:

في أول ظهور له (الإثنين) بعد الحديث عن محاولة انقلاب ضده، قال مادورو إن الجيش دحر مجموعة صغيرة" حاولت الانقلاب عليه، متوعدًا المتورطين في هذه "المحاولة الانقلابية" بملاحقات جزائية، مؤكدًا أن خطة "الانقلاب" جاءت من الولايات المتحدة وكولومبيا.

في خطاب بث عبر التلفزيون والراديو، هنأ مادورو القوات المسلحة على "إفشالها المجموعة الصغيرة التي كانت تعتزم إشاعة العنف من خلال هذه المناوشات الانقلابية".

في الخطاب الذي ألقاه من القصر الرئاسي في كراكاس وقد أحاط به وزير الدفاع فلاديمير بادرينو وعدد من القادة العسكريين، نفى مادورو ما أعلنه بومبيو من أن الزعيم الاشتراكي كان على وشك الفرار من بلده الثلاثاء للعيش منفي في كوبا لو لم تثنه روسيا عن ذلك، واصفًا تصريحات بومبيو بالمزحة.

خطاب مادورو جاء بعد ساعات من تصريح أدلى به بومبيو لشبكة "سي إن إن"، قال فيه إن طائرة مادورو كانت على المدرج وكان جاهزًا للمغادرة هذا الصباح بحسب ما علمنا، لكن الروس أشاروا عليه بضرورة البقاء.

مادورو: تمت استعادة 8 دبابات استخدمها "الانقلابيون"، و80% من الضباط المشاركين في "محاولة الانقلاب"، تراجعوا عن مسعاهم. 5 من ضباط الجيش أصيبوا في أحداث الثلاثاء، النائب العام بدأ تحقيقا فيها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير خارجيته بومبيو ونائبه مايك بنس (رويترز)

ترمب يتوعد وكوبا ترد:

ترمب اتهم (الإثنين) كوبا بالقيام بعمليات عسكرية في فنزويلا لدعم الرئيس نيكولاس مادورو، وهدد ترمب بفرض عقوبات صارمة على كوبا ما لم تتراجع عن ذلك.

ترمب قال في تغريدة على تويتر: إذا لم توقف القوات والميليشيات الكوبية فورًا العمليات العسكرية وتحركاتها الأخرى التي تهدف إلى إحداث وفيات وتدمير دستور فنزويلا، سيتم فرض حظر تام وشامل على الجزيرة الكوبية بالإضافة إلى عقوبات على أعلى مستوى.

ترمب: آمل أن يعود جميع الجنود الكوبيون حالًا وبسلام إلى جزيرتهم.

وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز، أكد أن كوبا ليست لها قوات في فنزويلا، ووصف رودريجيز مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه "كاذب بشكل مرضي" وأنه "يضلل" ترمب.

رودريجيز: ليست هناك قوات كوبية في فنزويلا، ولا كوبيين يشاركون في عمليات عسكرية أو مدنية هناك، فقط هناك فريق طبي ضمن بعثة إنسانية.

وقال رودريجيز إنه يرفض "بشدة تهديد ترامب بالحصار الشامل".

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو (رويترز)

غوايدو يدعو لأكبر مسيرة: