فنزويلا: سباق بين "مادورو" و"غوايدو" لكسب اعتراف دول العالم

مظاهرة داعمة لرئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رويترز

رفضت الولايات المتحدة، الأربعاء، قرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها لا تعتقد أن مادورو يمتلك السلطة لقطع العلاقات، وستواصل العلاقات مع حكومة يقودها زعيم المعارضة خوان غوايدو. بيان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: الولايات المتحدة تواصل العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا، وسوف نقيم علاقاتنا مع فنزويلا من خلال حكومة الرئيس المؤقت غوايدو الذي دعا بعثتنا إلى البقاء في فنزويلا.

الولايات المتحدة لا تعترف بنظام مادورو على أنه حكومة فنزويلا. وبناء على ذلك فإن الولايات المتحدة لا تعتبر أن الرئيس السابق نيكولاس مادورو يمتلك السلطة القانونية لقطع العلاقات الدبلوماسية. دول اعترفت بغوايدو رئيسا: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن اعترافه بالمعارض خوان غويدو، بعد وقت قصير من إعلان الأخير ذلك أمام آلاف من مؤيديه في كراكاس.

كندا قالت إنها ستعترف بغوايدو رئيسًا للبلاد.

الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري على حسابه بموقع تويتر: أريد أن أعرب عن تأييدي لقرار رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان جوايدو، من خلال الاعتراف به كرئيس مؤقت لهذا البلد.

الرئيس الكولومبي إيفان دوكي: كولومبيا تعترف بغوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا لتخليص الشعب من الديكتاتورية، ونحن ندعم الانتقال الديمقراطي.

الدول الأخرى التي أعلنت تأييدها لرئيس البرلمان الفنزويلي فيما ذهب إليه هي: بيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا.

رئيس المفوضية الأوربية، دونالد تاسك: آمل أن تدعم كل أوربا القوى الديمقراطية في فنزويلا. والبرلمان، وغوايدو هما من يمتلكان السلطة الديمقراطية التي منحها المواطنون الفنزويليون، وليس مادورو.

ممثلة الاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، دعت إلى "ضرورة الشروع في عملية سياسية بفنزويلا وفقا للنظام الدستوري، على أن تنتهي بشكل عاجل إلى انتخابات حرة وشفافة". ولفتت أنها تدعم البرلمان الفنزويلي المنتخب عبر الطرق الديمقراطية، مشددة على ضرورة إعادة تأسيس قوى البرلمان، واحترامها. رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا (رويترز) دول تدعم مادورو رئيسا: الرئيس البوليفي خوان إيفو موراليس على تويتر: نحن نقف إلى جانب شعب فنزويلا، والرئيس نيكولاس مادورو، في هذه الساعات الحرجة التي تغرز فيها الإمبريالية أظافرها مجددًا في حلق الديمقراطية، وحق تقرير المصير لشعوب أمريكا الجنوبية. من الآن فصاعدًا لن تصبح دول أمريكا الجنوبية الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية.

راميريز كويفاس، المتحدث باسم الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور: المكسيك ستستمر في الاعتراف بمادورو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا. سنواصل نهجنا المحايد تجاه الأزمة في فنزويلا. والحكومة المكسيكية تراقب عن كثب الوضع هناك. حتى الآن لم يحدث تغيير في علاقاتنا الدبلوماسية مع كاراكاس وحكومتها.

نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي الروسي، أندريه كليموف: روسيا تعترف بمادورو رئيسًا منتخبًا بشكل قانوني لفنزويلا، ولن يكون هناك أي تغيير في هذا الموقف.

إبراهيم كالن، متحدث الرئاسة التركية: رئيسنا (رجب طيب أردوغان) اتصل بنظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وقال له "قف منتصبًا أخي مادورو فنحن نقف إلى جانبك. تركيا بزعامة رئيسنا أردوغان ستحافظ على موقفها القائم على المبادئ والمناهض لكافة المحاولات الانقلابية".

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانل على تويتر: أدعم مادورو وسط جهود إمبريالية لتشويه سمعة الثورة البوليفارية.

وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على تويتر: الإرادة السيادية للشعب الفنزويلي ستسود وسط التدخل الإمبريالي. أدى مادورو اليمين الدستورية، قبل أيام إثر فوزه بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات (رويترز) تأييد الجيش: مادورو حظي بتأييد الجيش بعدما أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن جيش بلاده لن يعترف بإعلان غوايدو نفسه رئيسًا للبلاد.

بادرينو على تويتر: جنود الوطن لا يقبلون برئيس مفروض في ظل مصالح غامضة أو أعلن نفسه رئيسًا بطريقة غير قانونية. القوات المسلحة الفنزويلية تدافع عن دستورنا وتضمن السيادة الوطنية.

مادورو على تويتر: خطر الانقلاب لا زال قائمًا. أناشد الشعب الفنزويلي الشجاع والمحارب ليحشد الصفوف ويبقى في الشوارع مع مواصلته أعماله، ودراساته، فنزويلا تريد سلامًا لا انقلابًا أو أية تدخلات خارجية. ماذا يحدث في فنزويلا؟ الأربعاء، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.

بعد اعتراف الولايات المتحدة بغوايدو رئيسًا، قال الرئيس الفنزويلي مادورو أمام حشد من أنصاره: أمام الشعب والأمة والعالم، أعلن باعتباري الرئيس الدستوري قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الحكومة الأمريكية الإمبريالية.

أمهل مادورو الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

أدى مادورو اليمين الدستورية، قبل أيام، إثر فوزه بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات في انتخابات رئاسية جرت في 20 مايو/ أيار 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات معتبرين أن "مخالفات واسعة النطاق" شابتها.

المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية المعارض لمادورو: 13 شخصا قتلوا خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

تشهد فنزويلا منذ سنوات أزمة سياسية إلى جانب أزمة اقتصادية خطيرة. وهي تعاني من نقص في المواد الغذائية والأدوية ومن تضخم هائل، ما دفع الكثير من الفنزويليين إلى مغادرة البلاد.