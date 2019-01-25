الجمعة 25 يناير 2019 14:42
فنزويلا: خطة أمريكية لمساندة غوايدو.. ومادورو يلجأ للقضاء
قال مسؤول أمريكي إن بلاده تبحث عن سبل لقطع عوائد النفط الفنزويلي عن إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، لصالح خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، الأربعاء.
التفاصيل
- بحسب تصريحات صحفية أدلى بها، الخميس، مسؤول أمريكي رفيع المستوى - لم يتم الكشف عن هويته، لكن الصحافة الأمريكية ذكرت أن هذا الأمر من شأنه تعزيز موقف غوايدو، وتضييق الخناق اقتصاديًا على حكومة مادورو، وتعريضها لأزمة نقدية.
- كان جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد قال الخميس، إن واشنطن تركز اهتمامها على قطع الإيرادات المالية عن مادورو، وحكومته. وأضاف في مؤتمر صحفي أن ذلك يأتي انسجامًا مع اعتراف بلاده بغوايدو رئيسًا مؤقتًا.
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واصلت الولايات المتحدة الخميس ممارسة الضغوط، طالبة عقد جلسة طارئة السبت لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في فنزويلا، على الرّغم من معارضة روسيا. كما دعا بومبيو الخميس، منظّمة الدول الأميركيّة إلى الاعتراف بغوايدو "رئيسًا بالوكالة لفنزويلا". غير أنّ الدول الأعضاء في هذه المنظّمة لم تتوصّل إلى موقف مشترك حيال هذه المسألة.
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صرح غوايدو في مقابلة مع شبكة أميركية أنه لا يستبعد إصدار عفو عن مادورو ليغادر السلطة.
سحب الدبلوماسيين
- من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، أمرًا يقضي بمغادرة موظفيها غير الأساسيّين البعثات الدبلوماسية التابعة لها في فنزويلا.
- الوزارة أصدرت تعليماتها لموظفيها من الدرجة الثانية بكافة بعثاتها الدبلوماسية بفنزويلا، بمغادرة البلاد، على أن يستمر دبلوماسيوها من الدرجة الأولى على رأس أعمالهم.
- التعليمات صدرت بسبب صعوبة تحقيق الأمن الكامل لما يقرب من 150 أمريكيا يعملون في البعثات الدبلوماسية الأمريكية بفنزويلا، ورغم ذلك ستبقى السفارة الأمريكية بالعاصمة كاراكاس مفتوحة.
- صدر تحذير للمواطنين الأمريكيين في فنزويلا بالاستعداد لمغادرة البلاد.
مادورو يتحرك
- من جانبه، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن مسألة تنصيب رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه رئيسًا للبلاد باتت في يد القضاء.
- في كلمة له الخميس بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة لعام 2019، بالعاصمة كاراكاس، أكد مادورو أنه "يراد التدخل في شؤون فنزويلا عبر تنصيب دمية أعلنت نفسها رئيسًا للدولة بشكل مخالف للدستور".
- أشار مادورو إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب في اتصال هاتفي دعم موسكو الثابت له.
- أعرب مادورو عن شكره لكل من تركيا، وروسيا، والصين على دعمهم له ضد غوايدو.
- مادورو على تويتر: فنزويلا ليست وحدها. أقدم شكري لكل من تركيا، وروسيا، والصين، والحكومات الأخرى، ولشعوب العالم على ما قدموه من دعم قوي لحكومة فنزويلا الشرعية. شكرًا على هذا الدعم الحاسم.
سباق الاعتراف الدولي
- تواصل سباق الاعتراف الدولي بين مادورو وغوايدو.
- وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس قال "لسنا محايدين، فنحن مع المجلس الوطني(البرلمان)، و(الرئيس نيكولاس) مادورو ليس رئيسًا شرعيا".
- بيان الوزير: الحكومة الألمانية تطالب مع جميع الشركاء الأوربيين بإجراء انتخابات ديمقراطية، وعملية سياسية سلمية في فنزويلا.
أزمة فنزويلا
- تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر إعلان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
- باندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.
- أيدت كل من روسيا وتركيا والصين والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.
- مؤخرا، توعدت واشنطن مرارًا بالعمل ضد مادورو، فيما اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين بالتآمر ضده مع الولايات المتحدة ودول إقليمية.
- أدى مادورو اليمين الدستورية، قبل أيام، إثر فوزه بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات في انتخابات رئاسية جرت في 20 مايو/ أيار 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات معتبرين أن "مخالفات واسعة النطاق" شابتها.
- المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية المعارض لمادورو: 13 شخصا قتلوا خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
- تشهد فنزويلا منذ سنوات أزمة سياسية إلى جانب أزمة اقتصادية خطيرة. وهي تعاني من نقص في المواد الغذائية والأدوية ومن تضخم هائل، ما دفع الكثير من الفنزويليين إلى مغادرة البلاد.
المصدر
وكالات
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