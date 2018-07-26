فنزويلا
الخميس 26 يوليو 2018 17:35

فنزويلا تلغي 5 أصفار من عملتها بعد وصول التضخم لمليون بالمئة

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يستعرض ورقة نقدية جديدة من فئة 100 بوليفار
رويترز
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده ستلغي خمسة أصفار من عملتها البوليفار بدلا من ثلاثة أصفار كانت تخطط لها بهدف التكيف مع التضخم المتوقع أن يصل إلى مليون بالمئة هذا العام.

ويشهد اقتصاد البلد، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تدهورا مطردا منذ انهيار أسعار النفط في 2014، وهو ما جعله عاجزا عن الحفاظ على نظامه الاقتصادي الاشتراكي الذي قدم دعما حكوميا سخيا على مدى سنوات مع فرض قيود صارمة على الأسعار.

وتجاوز التضخم السنوي في يونيو/حزيران 46 ألفا بالمئة، بحسب الكونغرس الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن التضخم قد يصل إلى سبعة أرقام هذا العام، لتصبح أزمة فنزويلا مماثلة لأزمة زيمبابوي في العقد الأول من الألفية الثالثة، وأزمة ألمانيا في عشرينيات القرن الماضي.

وقال مادورو (الأربعاء) في كلمة بثها التلفزيون: "ستبدأ إعادة التحويل النقدي في 20 أغسطس/آب"، عارضا أوراق النقد الجديدة التي ستُطرح الشهر القادم.

وقال بدون إسهاب إن الإصلاح الجديد سيربط البوليفار بالعملة الرقمية المدعومة من الدولة التي أُطلقت في الآونة الأخيرة باسم "بترو".

المصدر
رويترز
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