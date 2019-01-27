فنزويلا: استمرار الضغوط الغربية.. ومادورو: أيها الشعب.. إلى الشارع

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رويترز

بينما تجري مساع دبلوماسية مكثفة حول أزمة فنزويلا، تشهد كراكاس مواجهة بين خوان غوايدو، رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه "رئيسا" موقتا، والرئيس نيكولاس مادورو.

وشهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس، مظاهرات حاشدة لمؤيدي مادورو، ومؤيدي غوايدو. ودعا مادورو الذي يستطيع الاعتماد على دعم الجيش إلى "تمرد شعبي ضد الانقلاب" الذي يتهم واشنطن بالوقوف وراءه. وقال "أيها الشعب، إلى الشارع!". انقسام شعبي تجمّع أنصار مادورو أمام مركز روبرت سيرا الثقافي الذي أُحرق مطلع الأسبوع الجاري خلال مظاهرة لمؤيدي غوايدو.

في تصريح للأناضول، قالت لوي سيلفيرا إحدى المشاركات في التظاهرة الداعمة لمادورو إن فنزويلا تتعرض لحرب اقتصادية، وأن المعارضة ضلّت طريقها ولا تدري ما تفعل.

من جانبها قالت والدة النائب البرلماني روبرت سيرا الذي توفي عام 2014 نتيجة طعنة سكين، إن فنزويلا تتعرض لهجمة من قِبل حكومات دول الجوار. وتابعت قائلة "بلادنا تتعرض لأطماع إمبريالية، ولن يستطيعوا تحقيق أطماعهم، لأننا مستعدون لمواجهة مخططاتهم، لدينا دستور وعلى الجميع احترامه".

بالمقابل تجمع الآلاف من أنصار رئيس البرلمان خوان غوايدو في ميدان ألفريدو ساديل.

خاطب غوايدو الحشد، مبينا أنه على استعداد للقاء كافة أعضاء حكومة مادورو. وأردف قائلاً "يمكنني أن ألتقي مع جميع أعضاء الحكومة من أجل إنهاء احتكار كرسي رئاسة الجمهورية وإجراء انتخابات حرة وشفافة". مظاهرات مؤيدة لمادورو في فنزويلا (رويترز) الموقف الأوربي رحّب غوايدو بالموقف "القوي" للاتحاد الأوربي الذي "يسير في الاتجاه الصحيح".

غوايدو أمام مناصريه: ردّ الاتحاد الأوربي كان قوياً (...) وإيجابياً ومثمرا لفنزويلا، وهذا يمنح وقتاً للموظفين الحكوميين والعسكريين المترددين في اتخاذ خطوة لإنهاء عملية الاستيلاء على السلطة، ولحكومة انتقالية وانتخابات حرة هي هدف الرئاسة الموقتة. ودعا العسكريين وكبار الموظفين الحكوميين إلى الانضمام إلى معسكره مقابل منحهم العفو.

غوايدو أكد أنه إذا ما تمت الدعوة لانتخابات في الأيام المقبلة، فعلى "خبراء" تحديد موعد الاقتراع، الذي يمكن أن يجري بعد أشهر عدة لضمان أنه سيكون "حرا" فعلاً.

رفض وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا السبت المطالب الغربية، بما في ذلك المهلة الزمنية التي حددتها دول أوربية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون ثمانية أيام، قائلا إنه ليس هناك قوة "يمكن أن تملي على أمتنا مصيرها".

أريازا في جلسة لمجلس الأمن الدولي: فنزويلا لن تسمح لأي شخص بفرض أي قرار أو أمر علينا

مساءً، ردّ مادورو على موقف وزير الخارجية الإسبانية جوزيب بوريل المؤيد لانتخابات حرة، قائلاً "إذا أرادوا انتخابات، فليجروها في إسبانيا". طلب دعم إسرائيل قال موقع أكسيوس الأمريكي إن إدارة ترمب طلبت من إسرائيل أن تدعم علنًا الضغط الأمريكي للإطاحة بمادورو وأن تعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا للبلاد.

رسالة الولايات المتحدة إلى إسرائيل نقلها يوم الخميس مسؤولو وزارة الخارجية إلى دبلوماسيين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

إسرائيل ليس لديها علاقات دبلوماسية مع فنزويلا.

منذ أن أعلن غوايدو نفسه رئيسًا وحصل على اعتراف من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، التزمت إسرائيل الصمت ورفضت إصدار أي بيانات.

المسؤولون الإسرائيليون قالوا إن هناك مخاوف من أنه إذا أيدت إسرائيل علانية المعارضة، فإن نظام مادورو سيضر بأعضاء المجتمع اليهودي في فنزويلا البالغ عددهم 6000 شخص.

اليوم الأحد سيعقد اجتماع خاص حول الأزمة الفنزويلية في وزارة الخارجية الإسرائيلية من أجل صياغة توصيات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

مسؤول إسرائيلي: سيتعين على نتنياهو أن يقرر ما إذا كانت إسرائيل ستبقى ملتزمة الصمت أو تنضم إلى حلفائها الغربيين لدعم غوايدو. سيعقد اجتماع خاص حول أزمة فنزويلا من أجل صياغة توصيات لنتنياهو مكاتب لرعاية المصالح أعلن مادورو أنّ كراكاس تتفاوض مع واشنطن على تبادل مكاتب لرعاية المصالح بغية الإبقاء على الحدّ الأدنى من العلاقات بينهما.

مادورو في خطاب نقله التلفزيون: تقرّر أن يبدأ التفاوض لكي يتمّ في غضون 30 يوماً فتح مكاتب لرعاية المصالح بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة فنزويلا.

يمثّل مكتب رعاية المصالح الحدّ الأدنى من العلاقات بين بلدين. وعلى سبيل المثال فقد احتفظت كوبا والولايات المتحدة بهذا المستوى من التمثيل إلى أن أعادتا العلاقات الدبلوماسية بينهما على مستوى السفارات في يوليو/ تموز 2015.

مادورو كان قد أعلن الأربعاء قطع العلاقات الدبلوماسيّة بين كراكاس وواشنطن وأمهل الدبلوماسيّين الأميركيّين 72 ساعة لمغادرة فنزويلا، وذلك ردّاً على اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا.

الخميس أمر مادورو بإغلاق السفارة الأمريكية في كراكاس والقنصليات الأمريكية في فنزويلا. لكنّ واشنطن قالت إن مادورو لا يتمتع بالصلاحيات اللازمة لقطع العلاقات الدبلوماسية لأنه "رئيس سابق".

وزارة الخارجية الفنزويلية قالت إن عددا من الدبلوماسيين الأمريكيين في العاصمة كاراكاس، غادروا فنزويلا متوجهين إلى بلادهم.

أوضحت الخارجية الفنزويلية في بيان أن كاراكاس وواشنطن ستتفاوضان من أجل فتح مكاتب تشرف على تسيير العلاقات التجارية والإجراءات المتعلقة بالمهاجرين.

أضاف البيان أن المفاوضات ستستمر لمدة أقصاها 30 يوما، وأن الحكومة الفنزويلية ستسمح لموظفي السفارة الأمريكية بالبقاء في البلاد إلى حين انتهاء المحادثات.

الخارجية الفنزويلية: المحادثات ستستمر 30 يوما، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المكاتب، فسيضطر موظفو السفارة الأمريكية إلى مغادرة البلاد خلال مدة أقصاها 72 ساعة. انشقاق الملحق العسكري أعلن الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا السبت أنّه لم يعد يعترف بمادورو رئيساً شرعياً لفنزويلا، داعياً "أشقاءه العسكريين" لتأييد غوايدو.

الملحق العسكري: يجب أن نتحمّل المسؤولية المؤسسية وأن ندعمه لأنّ هذا هو السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من أزمتها.

أكّد سيلفا، وهو أعلى دبلوماسي عسكري فنزويلي معتمد في الولايات المتحدة، أنّه تحدّث مع رؤسائه في كراكاس لإبلاغهم بقراره.

أوضح الكولونيل سيلفا أنّه تحادث هاتفياً صباح السبت مع خوان غوايدو الذي أعلن نفسه "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا وأبلغه أنّه مستعد لإطاعته. الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن أعلن أنه لم يعد يعترف بمادورو رئيساً شرعياً لفنزويلا (رويترز) أزمة فنزويلا حصل غوايدو على دعم غربي خلال جلسة مجلس الأمن أمس السبت لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا. في حين واصلت روسيا الدفاع عن نيكولاس مادورو الذي رفض أي مهلة لإجراء انتخابات جديدة.

روسيا والصين وجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية عرقلت، السبت، مسعى أمريكيا لاستصدار بيان في مجلس الأمن الدولي يعبر عن تأييد كامل للجمعية الوطنية الفنزويلية باعتبارها "المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا" في البلاد.

في المقابل، أخفقت موسكو في منع عقد الاجتماع في مجلس الأمن، ولم تلقَ خلال تصويت إجرائي سوى دعم الصين وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية، علماً بأنها كانت بحاجة إلى اصوات تسعة أعضاء من أصل خمسة عشر عضواً في المجلس.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت قال إن بريطانيا ستعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا إذا لم يتم الإعلان عن انتخابات جديدة خلال الأيام الثمانية المقبلة.

وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني حذرت السبت من أن الاتحاد "سيتخذ مزيدا من الإجراءات" في حال عدم الدعوة إلى انتخابات "خلال الأيام المقبلة" في فنزويلا، وضمنها ما يتعلق "بالاعتراف بقيادة" هذا البلد.

إسبانيا وفرنسا وألمانيا حددت اليوم للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات في بلاده وإلا فإنها ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا" موقتا.