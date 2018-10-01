الاثنين 1 أكتوبر 2018 19:48
"فنجان القهوة" يكلف الاتحاد الأوربي 10 مليارات دولار في العام
أنفقت دول الاتحاد الأوربي 8.7 مليارات يورو (10 مليارات دولار) على استيراد البن، خلال العام الماضي 2017.
التفاصيل:
- وفق مكتب الإحصاء الأوربي (يوروستات) جرى استيراد نحو 3 ملايين طن من البن، العام الماضي، في عموم الاتحاد الذي يضم 28 دولة.
- حلت ألمانيا في صدارة البلدان المستوردة للبن، بين دول الاتحاد العام المنصرم، بواقع 2.777 مليار يورو (3.221 مليارات دولار).
- جاءت فرنسا ثانية باستيرادها البن بقيمة 1.622 مليار يورو (1.881 مليار دولار)، تلتها إيطاليا بـ 1.335 مليار يورو (1.548 مليار دولار).
- استحوذت البرازيل على صدارة الدول الموردة للبن إلى الاتحاد الأوربي، بنسبة 29% من إجمالي واردات الاتحاد في هذا المجال.
- في 2017، استوردت دول الاتحاد الأوربي 840 ألف طن من البن من البرازيل، ومن فيتنام 627 ألف طن، ومن هندوراس 211 ألف طن، ومن كولومبيا 188 ألف طن.
- كما تم استيراد 149 ألف طن من أوغندا، و148 ألف طن من الهند، و141 ألف طن من إندونيسيا، و119 ألف طن من بيرو.
المصدر
الأناضول