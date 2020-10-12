مصر
الاثنين 12 أكتوبر 2020 22:45

فنان مصري يدعو المسيحيين لتشكيل حزب سياسي يمثلهم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث بالقرب من البابا تواضروس الثاني أثناء قداس ليلة عيد الميلاد
الفرنسية - أرشيف
دعا الفنان المصري عمرو واكد، اليوم الإثنين، مسيحيي مصر لتشكيل حزب سياسي، أو حركة سياسية تمثلهم؛ ليشاركوا من خلاله في نظام ما بعد رحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعلَّل واكد ذلك بأن ذلك "ضمانة لمشاركتهم في بناء دولة الحريات والحقوق الحديثة"، على حد تعبيره.

وغرّد واكد عبر موقع تويتر، الإثنين: "على الإخوة المسيحيين في مصر تشكيل حزب سياسي أو حركة سياسية تمثلهم لينخرطوا بها في نظام ما بعد نظام السيسي، لكي يضمنوا مشاركتهم في بناء دولة الحريات والحقوق الحديثة".

وتابع: "دولة للجميع قائمة على العدل والمساواة، وقبول حق جميع الفئات التي تكوِّن نسيج المجتمع المصري، ده حقكم ودوركم وواجبنا جميعا".

وتباينت ردود المغردين على واكد ما بين مؤيد وعارض؛ فقال أحدهم: "فعلا الطريق الأمثل لبناء الدول هي الطرق الطائفية وتقسيم الدولة لفئات"، ورد عليه واكد بأن الحزب الحاكم في ألمانيا هو في الأساس حزب مسيحي.

وردت عليه مغردة بصورة لتغريدةٍ له قديمة (تاريخها 8 من يوليو/تموز 2013)، يقول فيها واكد: "خطأنا هو أننا قبلنا بحزب سياسي على أسس دينية".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، وقال المعترضون على تغريدة واكد إن تأسيس الأحزاب وفق أساس ديني؛ سيُفضي بالبلاد إلى سيناريو طائفي، لا مصلحة لأحد فيه ولا يختلف عما يجري في لبنان.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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