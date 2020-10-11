مصر
الأحد 11 أكتوبر 2020 12:34

"فنار العجمي".. غضب في مصر بعد هدم المنارة الأندلسية بالإسكندرية (فيديو)

المنارة الأندلسية في حي العجمي بالإسكندرية قبل الهدم وبعده
المنارة الأندلسية في حي العجمي بالإسكندرية قبل الهدم وبعده
مواقع التواصل
فوجئ أهالي منطقة العجمي غرب محافظة الإسكندرية الساحلية في مصر، بهدم السلطات المحلية للمبني الشهير الذي يطلق عليه "المنارة الأندلسية" أو "فنار العجمي".

والمبنى عبارة عن عمل فني له طراز معماري فريد من تصميم وتنفيذ الفنان التشكيلي وعميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية محمد شاكر عام 1999.

وعن الفنار المهدم قالت الدكتورة منى علي رجب، أستاذ التصوير الجداري في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، فى تصريحات محلية السبت، إن مبنى فنار العجمي شيده أستاذها الدكتور محمد شاكر، وهو عبارة عن عمل فني ثلاثي الأبعاد، يبلغ مسطحه حوالي 515 مترًا مربعًا، ويحمل أعمال فسيفساء جدارية، وزجاج معشق، ويعتبر رمزاً وعلامة مميزة للمكان، منتقدة هدم المبنى الذي أعتبرته رمزًا لأهم الأحداث التاريخية.

من جانبه قال السيد موسى، رئيس حي العجمي، في تصريحات متلفزة إن المبنى ليس أثريًا ولا تاريخيًا، وتم تنفيذ الهدم لأسباب خدمية، لأن وجود مبنى فنار العجمي كان يمثل عائقا أمام إنشاء جسر يسهم في حل الاختناق المروري في الحي، حيث من المقرر إنشاء كوبري علوي في هذه المنطقة يربط طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق الساحل الشمالي.

غير أن الكثير من المغردين انتقدوا هدم المبنى وقالوا إن هذا فصل آخر من فصول هدم المباني في مصر دون أدنى اعتبار لأهميته التاريخية والجمالية.

وذكّر البعض بهدم الكثير من المساجد في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى هدم منطقة مقابر الغفير الأثرية بدعوى التطوير وإنشاء طرق جديدة.

وكان الفنان محمد شاكر قد اشتكي منذ عام تقريبا في لقاء متلفز من إهمال السلطات المحلية بالمحافظة للمنارة وعدم صيانتها من عام 2011.

وحصل الفنان محمد شاكر مؤسس المنارة هذا العام على جائزة الجامعة التقديرية، بالإضافة إلى 27 جائزة محلية ودولية في الرسم والتصوير والفنون المرتبطة بالعمارة، وعلى 201 شهادة تقدير، وميداليات، ودروع، وقلادات منذ عام 1972 وحتى الآن.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
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