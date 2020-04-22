شهر الغفران
الأربعاء 22 أبريل 2020 23:40

فلكيا.. رمضان الجمعة ودول عربية تتحرى الهلال غدًا

يؤثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الأجواء الرمضانية هذا العام بشكل غير مسبوق
يؤثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الأجواء الرمضانية هذا العام بشكل غير مسبوق
رويترز
في كل عام هجري، يمثِّل التاسع والعشرون من شهر شعبان حدثًا مهمًا في الدول العربية والإسلامية، إذ تستطلع الجهات المعنية هلال شهر رمضان المعظَّم، وعلى أساسه يُعلن عن بدء صيام رمضان.

في القاهرة، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الخميس يوافق 30 شعبان 1441 هجرية، ما يعني أن شهر رمضان المعظّم يبدأ الجمعة .

ومنعت السلطات المصرية فتح المساجد لصلوات الجماعة والتراويح خلال الشهر الكريم؛ درءًا لخطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي السعودية، أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن غدًا الخميس هو المتمِّم لشهر شعبان وفق التقويم الفلكي، وأن أول أيام شهر رمضان يوافق الجمعة  ، وسيرصد هلال رمضان غدًا للتأكد.

وفي إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد قررت السلطات السعودية إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين مع تخفيف عدد التسليمات إلى 5 تسليمات فقط، وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد.

وفي الدوحة، دعت لجنة تحري الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى رصد هلال شهر رمضان غدًا الخميس.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أنها ستواصل غدًا اجتماعها لالتماس هلال شهر رمضان.

وأعلنت دار الإفتاء في تونس أن الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441، وأهابت بالمواطنين الحيطة والحذر تفاديًا لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكذلك أعلنت دار الفتوى في لبنان أن الجمعة يوافق أول أيام الشهر الكريم.

في تركيا يبدأ صيام الشهر الكريم يوم الجمعة، لكن طهران اختلفت عن غيرها، إذ أعلنت لجنة الاستهلال في مكتب المرشد الإيراني، أن بعد غد الجمعة سيكون المكمل لشهر شعبان، وأن يوم السبت القادم هو أول أيام رمضان في إيران. أما في باكستان فقد أقنعت الأئمة الرئيس الباكستاني بعدم إغلاق المساجد، وتوصلوا إلى خطة مكونة من 20 بندًا للحفاظ على التباعد الجسدي خلال أداء الفروض والنوافل.

إذن يصوم المسلمون في دول مصر وتونس وتركيا والجزائر يوم الجمعة ، وفي السعودية وقطر ودول عربية أخرى، تقرر استطلاع هلال شهر رمضان غدا الخميس، رغم أنه اليوم الثلاثون من شعبان، ما يعني -على الأغلب- أن أول أيام رمضان سيكون الجمعة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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