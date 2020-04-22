فلكيا.. رمضان الجمعة ودول عربية تتحرى الهلال غدًا
في القاهرة، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الخميس يوافق 30 شعبان 1441 هجرية، ما يعني أن شهر رمضان المعظّم يبدأ الجمعة .
ومنعت السلطات المصرية فتح المساجد لصلوات الجماعة والتراويح خلال الشهر الكريم؛ درءًا لخطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وفي السعودية، أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن غدًا الخميس هو المتمِّم لشهر شعبان وفق التقويم الفلكي، وأن أول أيام شهر رمضان يوافق الجمعة ، وسيرصد هلال رمضان غدًا للتأكد.
وفي إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد قررت السلطات السعودية إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين مع تخفيف عدد التسليمات إلى 5 تسليمات فقط، وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد.
صدور موافقة #خادم_الحرمين_الشريفين على إقامة #صلاة_التراويح في #الحرمين_الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في #صلاة_التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.#رمضان #واس pic.twitter.com/LUh05pj8rY— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 22, 2020
وفي الدوحة، دعت لجنة تحري الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى رصد هلال شهر رمضان غدًا الخميس.
لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو كافة المسلمين بدولة قطر إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء غد /الخميس/، وأهابت اللجنة بمن يرى الهلال الحضور إلى مقرها للإدلاء بشهادته، حيث ستعقد اجتماعها بعد صلاة المغرب مباشرةً.#قنا pic.twitter.com/i8nK7l6bod— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 22, 2020
وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أنها ستواصل غدًا اجتماعها لالتماس هلال شهر رمضان.
هيئة الرؤية الشرعية الكويتية تواصل اجتماعها غدا لالتماس هلال شهر رمضان المبارك#الكويت #كونا— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 22, 2020
وأعلنت دار الإفتاء في تونس أن الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441، وأهابت بالمواطنين الحيطة والحذر تفاديًا لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكذلك أعلنت دار الفتوى في لبنان أن الجمعة يوافق أول أيام الشهر الكريم.
لبنان - #دار_الفتوى: الجمعة اول ايام شهر رمضان المباركhttps://t.co/RzGE7yZ7Kv pic.twitter.com/WHldjCGJLq— nbnlebanon (@nbntweets) April 22, 2020
في تركيا يبدأ صيام الشهر الكريم يوم الجمعة، لكن طهران اختلفت عن غيرها، إذ أعلنت لجنة الاستهلال في مكتب المرشد الإيراني، أن بعد غد الجمعة سيكون المكمل لشهر شعبان، وأن يوم السبت القادم هو أول أيام رمضان في إيران. أما في باكستان فقد أقنعت الأئمة الرئيس الباكستاني بعدم إغلاق المساجد، وتوصلوا إلى خطة مكونة من 20 بندًا للحفاظ على التباعد الجسدي خلال أداء الفروض والنوافل.
#فيروس_كورونا: @WHO تنصح بالتباعد الجسدي في جميع الأوقات خلال شهر #رمضان الكريم— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) April 20, 2020
من بعض هذه التدابير:
🔸التجمع للضرورة
🔸النظافة الروتينية
@WHOEMRO | @WHOEgypt | @WHOJordan | @WHOOmanOffice | @WHOIraq | @WHOLebanon
وتدابير أخرى تجدون ملخصها في👇https://t.co/MfP4SIu5vl
إذن يصوم المسلمون في دول مصر وتونس وتركيا والجزائر يوم الجمعة ، وفي السعودية وقطر ودول عربية أخرى، تقرر استطلاع هلال شهر رمضان غدا الخميس، رغم أنه اليوم الثلاثون من شعبان، ما يعني -على الأغلب- أن أول أيام رمضان سيكون الجمعة.